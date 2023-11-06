ВПО можуть отримати безкоштовне житло на Київщині: які умови

За проєктом благодійного фонду "Життєлюб" "Хата поруч" родини ВПО можуть отримати житло та роботу в селі Медвин Київській області.

В рамках проєкту сім'ї буде надано будинок. Працездатні члени родини отримають роботу, а діти підуть в школу або дитячий садок. Перевагу матимуть сім'ї з дітьми бабусями, дідусями та людьми з інвалідністю.

"Життєлюб" шукає людей, які зможуть працювати за наступними посадами: сімейний лікар, начальник відділу освіти, бухгалтер відділу освіти, керівник комунального підприємства, проєктний менеджер, юрист, головний спеціаліст по міжнародній співпраці та головний спеціаліст відділу економічного розвитку.

Для участі у проєкті необхідно заповнити заявку за посиланням.

Фото: Армія інформ