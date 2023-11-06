ВПО можуть отримати безкоштовне житло на Київщині: які умови

663
Валерія Гуржий
share share

За проєктом благодійного фонду "Життєлюб" "Хата поруч" родини ВПО можуть отримати житло та роботу в селі Медвин Київській області.

В рамках проєкту сім'ї буде надано будинок. Працездатні члени родини отримають роботу, а діти підуть в школу або дитячий садок. Перевагу матимуть сім'ї з дітьми бабусями, дідусями та людьми з інвалідністю.

"Життєлюб" шукає людей, які зможуть працювати за наступними посадами: сімейний лікар, начальник відділу освіти, бухгалтер відділу освіти, керівник комунального підприємства, проєктний менеджер, юрист, головний спеціаліст по міжнародній співпраці та головний спеціаліст відділу економічного розвитку.

Для участі у проєкті необхідно заповнити заявку за посиланням.

Фото: Армія інформ

Опубліковано: 06 листопада 2023
share share
На дорогах Києва поліцейські почали вимірювати швидкість руху транспорту: адреси На дорогах Києва поліцейські почали вимірювати швидкість руху транспорту: адреси Кияни вимагають ліквідувати незаконні парковки у центрі міста Кияни вимагають ліквідувати незаконні парковки у центрі міста У Луцьку відремонтували модерністську будівлю: фото У Луцьку відремонтували модерністську будівлю: фото Біля "Будинку з комахами" відновились роботи: ескаватор копає дуже близько до пам'ятки Біля "Будинку з комахами" відновились роботи: ескаватор копає дуже близько до пам'ятки Радянську зірку з обеліска на Галицькій площі демонтували Радянську зірку з обеліска на Галицькій площі демонтували Будівлю художнього музею в Одесі пошкоджено в результаті ракетної атаки Будівлю художнього музею в Одесі пошкоджено в результаті ракетної атаки Як зупинити незаконне створення муралу: Інструкція для мешканців Як зупинити незаконне створення муралу: Інструкція для мешканців Обліко мурале: Як кияни повстали проти муралів у місті і чим це може закінчитися Обліко мурале: Як кияни повстали проти муралів у місті і чим це може закінчитися
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.