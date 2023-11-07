На двох вулицях Вінниці облаштували "віденські зупинки": що це та для чого потрібні

У Вінниці на двох вулицях з трамвайними коліями облаштували "віденські зупинки".

Про це повідомили "Пасажири Києва".

"Віденські зупинки" підігнані саме під рівень нижньої сходинки вагонів «Tram 2000», що забезпечує кращу доступність. Автобусні ж зупинки обладнані кассельськими бордюрами, що дозволяють водіям під'їжджати впритул до посадкової зони. Такі зупинки облаштовують у країнах ЄС для маломобільних пасажирів.

Облаштування зупинок відбулося в рамках реконструкції вулиці Батозької від залізничного вокзалу до вулиці Академіка Янгеля. Тут проклали нові трамвайні колії, оновили зупинки, тротуари та озеленення, створили велоінфраструктуру.

Додається, що тротуари асфальтовані та пусті — немає жодних вуличних меблів, а велодоріжки фізично не відділені від пішохідної зони.

Фото: Пасажири Києва