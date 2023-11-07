7 студій у Києві, де можна записати подкаст

Термін “подкастинг” придумав у 2004 році британський журналіст Бен Хаммерслі: він об’єднав слова “broadcasting” (мовлення) та iPod. Відтоді подкастинг став цілою сферою виробництва і розповсюдження контенту, а подкаст – новим форматом.

По суті, це аудіопрограми у жанрі класичного розмовного радіо, і у той же час – один з найбільш ефективних маркетингових каналів, який активно використовують підприємці.

Розповідаємо, де можна записати подкаст у Києві. У деяких також можна проводити стріми, вебінари, записувати влоги та інше.

Прищепкін Event-Team

Одна з найвідоміших київських студій подкастів та стримінгів, або ж, як називають себе засновники, івент-агенція повного циклу. Блогери і творці власного контенту тут можуть записувати та знімати власні проєкти, а також проводити стрімінги за участю одного чи більше учасників.

У розпорядженні студії: мікшерний пульт RODE Caster Pro, мікрофони RODE Podmic, мікрофонні стійки, навушники, кабелі. Також комплект для відеозйомки, що включає камери Sony FullHD та відеопульт Blackmagic FullHD. Затишна звуко/світлоізольована студія в стилі лофт, багатокамерна безмонтажна зйомка, мультитрековий мікшерний пульт з Bluetooth, комплект світлового обладнання, wi-fi та кавомашина.

Проєкти: «Хіт-парад 12-2» на радіо «Промінь», подкаст «РозМови» з Андрієм Москалюком, подкаст «Закрутка», подкаст «Аудієнція», та ініші.

Ціни: Аудіоподкаст з одним-двома учасниками – година – 1000 грн (кожна наступна година – 500 грн), 3-4 учасники – година – 1500 грн (кожна наступна година – 750 грн), відеоподкаст з одним-двома учасниками – 2 години – 4000 грн (кожна наступна година – 1500 грн), 3-4 учасники – 2 години – 5000 грн (кожна наступна година – 2000 грн).

Адреса: Київ, вулиця Бакинська, 37-Д (неподалік станції метро «Дорогожичі»).

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Syndicate Production

Студія, яка на українському ринку з 2006 року. З 2015 року “Синдикат” зосередився на створенні подкастів, яких з того часу випустили близько тисячі.

Студія обладнана усім необхідним – завжди є світло (на випадок блекаутів використовують EcoFlow), якісна звукоізоляція, професійні мікрофони та стійки до них, мікрофонні обробки, рекордер, навушники, комп’ютер.

Проєкти: «Закрив раунд», «Чому їй не байдуже» (Divoche media), «Київ навстіж», «Як вам вдалося», «Шо ти?» та інші.

Ціни: запис подкасту – година – 500 грн (монтаж самостійно), замовлення «під ключ» (запис та монтаж) з готовим подкастом – 1500 грн за випуск. Монтаж подкасту, записаного дистанційно – 1000 грн за випуск. Вартість виготовлення відео подкасту (зйомка у три камери та монтаж) – 6000 грн за випуск. Оренда студії для запису військових аудіо подкастів – безкоштовно. 20% з кожного подкасту перераховують у Фонд Сергія Притули.

Адреса: студія знаходиться неподалік Печерського мосту (станція метро «Звіринецька»), точну адресу можна дізнатися, написавши у телеграм: t.me/fromka7

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Parallax

Концепція студії передбачає формат відео подкасту – два або три спікери, які сидять один навпроти одного в навушниках та говорять в мікрофони на пантографах. Зйомка триває з трьох ракурсів. Приміщення студії також використовується для запису відеоблогів, ведення онлайн-трансляцій, вебінарів та онлайн уроків.

До послуг пропонується: гарна звукоізоляція, спеціальні мікрофони та мікшер, оптоволоконний інтернет, якісне освітлення. Обладнання: камера BMPCC4K, динамічні мікрофони Rode PodMic, мікшер-рекордер Rode Caster Pro, LED-світильник Godox FV200.

Ціни: Оренда – запис відео подкасту без монтажу (зйомка на 3-4 камери, три мікрофони, запис звуку на мікшер) до 3 годин – 5000 грн, кожна додаткова година – 1000 грн. Під ключ – з монтажем (зйомка на 3-4 камери, колір, мультикам, зведення звуку, постійне світло) до 3 годин – 7000 грн, кожна додаткова година – 1000 грн. Вартість послуг також можна сформувати індивідуально.

Адреса: Київ, провулок Лаврський, 9

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Universal Studio

Певно, найбільш вражаюча за об’ємом та інтер’єром студія. Вважається найбільшою інтер’єрною фото та відео студією України, і, як стверджують її власники, однією з найбільших у Європі. Її площа – 3500 квадратних метрів.

Ключова фішка студії – у спеціально обладнаних стильних залах. Зала On Air розміром 50 квадратних метрів створена спеціально для подкастів та інтерв’ю. Також спеціально обладнані під цю справу зали Podcast (оформлена у стилістиці нічного міста з підсвіткою та неоновими вивісками) та Podcast 2.0 (більш мінімалістична, комфортна та стильна). Зала Genesis – епіцентр креативності та стилю з вітальнею та фешн-зоною на території 96 квадратних метри.

Є ще зала Archive2 – 40 квадратних метрів у стилі, як пишуть орендодавці, «класичних оксфордських бібліотек» з кріслами у м’якій шкірі відтінку кориці та у різному дереві ручної роботи. Присутній класичний стіл з зеленими англійськими світильниками. Одна із зон зроблена у стилістиці робочого місця Едгара Аллана По.

Ціни: зала “Granit” – 950 грн година, зала “On Air” – 650 грн година, зали “Podcast”, “Podcast 2.0” – 650 грн година, зала “Archive” – 550 грн година, зала “Genesis” – 750 грн година.

Адреса: Київ, проспект Степана Бандери, 8

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Podcast Space Studio

Відео, аудіо подкасти у студії, розташованої у центрі Києва.

У наявності – три камери full HD, два мікрофони Rode, постійне світло, фонове світло. Студія працює, незалежно від відключень електроенергії. Допомагають та консультують початківців. «Під час зйомки я як мінімум не заважаю вам та якщо треба – допомагаю. Я зацікавлений в тому, щоб у вас вийшло, а не навпаки», - пише на сторінці у Instagram власник студії. Серед іншого практикується така послуга як дистанційний подкаст (через Zoom/Skype тощо).

Ціни: Пакет № 1 – відео подкаст (запис відео та аудіо, без монтажу) – тривалість запису – до 2 годин – 2000 грн (кожна додаткова година – 750 грн), пакет № 2 – відео подкаст та монтаж (готове відео під ключ) (плюс кольорокорекція відео, обробка та покращення звуку, створення трейлера тощо) – 5000 грн.

Адреса: Київ, вулиця Лютеранська (поруч з метро «Хрещатик» (точну адресу необхідно уточнити, написавши у t.me/podcastkyiv).

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YEP (Your Editor Podcasts)

Українська компанія однодумців, яку створили продюсерка і спеціаліст з комунікацій Ксенія Лацвієва та креативний консультант і спеціаліст з реклами Таня Тадай.

Просувають: внутрішні подкасти для компаній, подкасти, які вплетені в зовнішню маркетингову стратегію, особисті подкасти на будь-яку тему (як доглядати за кішкою чи запустити ракету з експедицією на Марс).

Засновники YEP запевняють, що ті, хто зараз запускає подкаст, або планує це зробити – мають вигідне положення, тому що попит на цей формат швидко зростає, конкуренція ще не така значна, і є достатньо часу зробити подкаст справді класним.

Проєкти: «Qwerty» (подкаст про кібербезпеку), «Розумних люблять» (подкаст бізнес-школи Laba), «Квадратний метр» (подкаст від платформи дизайнерів та архітекторів Hallway.Pro), «Завела собаку» та інші.

Ціни: Пакет «Подкаст для компанії» (обговорення та розробка концепції, створення назви, обкладинки и джинглу, розробка сценаріїв на сезон, запис та монтаж усіх епізодів сезону, дистрибьюція та просування на провідних платформах), пакет «Особистий подкаст» (консультація, створення назви, обкладинки, джинглу, запис на монтаж першого епізоду, вибір платформи для розміщення, подальша консультація протягом півроку). Ціновий пакет узгоджується персонально після того, як ви залишите заявку на сайті.

Адреса: необхідно уточнити, написавши у телеграм - @ta_tadai / @Lats_k .

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Onlineinyou

Студія оснащена професійним обладнанням, яке використовують провідні радіостанції світу: спеціальними студійними мікрофонами, що фіксуються на пантографах, для покращення якості голосу застосовуються підсилювачі, присутня зовнішня звукова мапа, мікшерний пульт, чотири мікрофони

Ціни: вартість формується з урахуванням таких факторів: тривалість оренди студії, тип подкасту (аудіо чи відео), необхідність виїзду групи, необхідність монтажу готового матеріалу. Вартість оренди студії дешевша, ніж виїзне замовлення. Остаточну ціну необхідно узгодити з менеджером.

Адреса: Київ, вулиця Жилянська, 97

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