Студенти КПІ розробили наносупутник, який виведуть на орбіту

В межах розвитку космічної програми Київського політехнічного інституту ім. Ігоря Сікорського студенти розробили наносупутник PolyITAN-12U.

Про це повідомили у КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Це перший український наносупутник формату 12U, тобто такий, що складається з 12 модулів — «кубиків».

Космічний апарат розробили, щоби дистанційно досліджувати поверхню Землі за допомогою оптичної системи середньої просторової розрізненості. Супутник також тестуватиме радіопередавачі та антени космічного зв’язку різних діапазонів.

Планується, що наносупутник виведуть на орбіту у 2024 році. Для цього вже зараз проводиться системна робота з вирішення всіх технічних, логістичних і організаційних завдань. Після успішного проведення місії університетська космічна програма розвиватиметься також на базі інших технічних українських ЗВО.

Додається, що держава додатково виділила 5,2 млн гривень на його розробку.

Фото: Unsplash\NASA