У Нью-Йорку відкрилася перша галерея українського сучасного мистецтва

127
Ірина Маймур
share share

У Нью-Йорку, в артрайоні Сохо, відкрили українську галерею сучасного мистецтва The First Ukrainian Gallery.

Про це повідомила команда проєкту Art of Resistance, що й запустила галерею.

У The First Ukrainian Gallery експонують роботи українських митців із Харкова, Одеси, Рівного, Донецька, Дніпра та Києва.

Головна ціль проєкту — підтримка художників. Галерея співпрацює з понад 30 митцями та мисткинями, деякі з яких є біженцями й намагаються вижити в різних країнах Євросоюзу.

Перша виставка галереї має назву Diamond Jam. На ній можна побачити картини, роботи з каменю, текстилю та глини. Виставка поєднує техніку та художнє чуття.

Зокрема, на Diamond Jam показують твори українських митців, які були представлені на Венеціанській бієнале та в Музеї дизайну Барселони.

Усі кошти з продажу мистецьких картин підуть на підтримку художників, розвиток проєкту та відбудову дитячої лікарні у Львові.

Фото: Dinara Khairova, The First Ukrainian Gallery

Опубліковано: 14 листопада 2023
share share
Міноборони підписало договір з агентством Lobby X про запуск проєкту рекрутингу до Збройних сил Міноборони підписало договір з агентством Lobby X про запуск проєкту рекрутингу до Збройних сил У Броварах демонтували чеканку, створену батьком художниці Жанни Кадирової У Броварах демонтували чеканку, створену батьком художниці Жанни Кадирової Для військових і цивільних: 7 місць, де навчають керувати дроном Для військових і цивільних: 7 місць, де навчають керувати дроном У 2024 році з бюджету Києва на облаштування транспортних розв'язок та метро на Виноградар виділять 1,3 млрд грн У 2024 році з бюджету Києва на облаштування транспортних розв'язок та метро на Виноградар виділять 1,3 млрд грн У Києві відкрили два нові заклади I Love Kebab: на Хрещатику та Контрактовій площі У Києві відкрили два нові заклади I Love Kebab: на Хрещатику та Контрактовій площі 20 мозаїк Львова отримають міжнародний пам’яткоохоронний знак «Блакитний щит» 20 мозаїк Львова отримають міжнародний пам’яткоохоронний знак «Блакитний щит» На Оболоні автобусний маршрут № 41-Д курсуватиме зі змінами: схема руху На Оболоні автобусний маршрут № 41-Д курсуватиме зі змінами: схема руху На Дарниці завершили облаштування кільцевої розв'язки: фото На Дарниці завершили облаштування кільцевої розв'язки: фото
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.