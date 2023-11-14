У Нью-Йорку відкрилася перша галерея українського сучасного мистецтва

У Нью-Йорку, в артрайоні Сохо, відкрили українську галерею сучасного мистецтва The First Ukrainian Gallery.

Про це повідомила команда проєкту Art of Resistance, що й запустила галерею.

У The First Ukrainian Gallery експонують роботи українських митців із Харкова, Одеси, Рівного, Донецька, Дніпра та Києва.

Головна ціль проєкту — підтримка художників. Галерея співпрацює з понад 30 митцями та мисткинями, деякі з яких є біженцями й намагаються вижити в різних країнах Євросоюзу.

Перша виставка галереї має назву Diamond Jam. На ній можна побачити картини, роботи з каменю, текстилю та глини. Виставка поєднує техніку та художнє чуття.

Зокрема, на Diamond Jam показують твори українських митців, які були представлені на Венеціанській бієнале та в Музеї дизайну Барселони.

Усі кошти з продажу мистецьких картин підуть на підтримку художників, розвиток проєкту та відбудову дитячої лікарні у Львові.

Фото: Dinara Khairova, The First Ukrainian Gallery