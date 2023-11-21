В Україні запустили безкоштовну дитячу онлайн-бібліотеку

61
Наталія Габрух
share share

У листопаді в Україні запустилася безкоштовна дитяча онлайн-бібліотека. Про це повідомляє програмна координаторка австралійської організації Library For All, Тетяна Орлик.

Мета проєкту Library For All Ukraine — щоб кожна українська дитина мала доступ до найкращих книжок.

У бібліотеці містяться сотні дитячих книжок українською та англійською мовами. Вони призначені для різних вікових категорій: від дошкільнят до учнів середньої школи.

Весь контент онлайн-бібліотеки легальний, ліцензії купують у правовласників.

«Наскільки я знаю, це єдиний такий застосунок в Україні повністю дитячий, безпечний, безкоштовний, без реклами», — пише Тетяна Орлик.

Застосунок має дружній до дітей дизайн: смішні тваринки-аватари та зірка в нагороду за кожну прочитану книгу.

Даний проєкт є частиною міжнародної ініціативи Library for all, яка надає доступ до книг дітям у будь-якому місці та в будь-який час.

Завантажити застосунок для Android можна тут, а для iOS тут.

Раніше ми писали, що у поїздах «Укрзалізниці» з'явилася онлайн-бібліотека для пасажирів.

Фото: Annie Spratt/Unsplash.

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Опубліковано: 21 листопада 2023
share share
Біля Золотих воріт відкрився стритфуд «Колобок Бо»: з онігірі та матчею Біля Золотих воріт відкрився стритфуд «Колобок Бо»: з онігірі та матчею У Музеї Пирогова відреставрували солом'яний вітряк У Музеї Пирогова відреставрували солом'яний вітряк Київська компанія відшкодує пів мільйона гривень за вирубані в Голосіївському районі дерева Київська компанія відшкодує пів мільйона гривень за вирубані в Голосіївському районі дерева В Ірпені відкрили новий міст замість підірваного, де під час окупації евакуювалися тисячі людей В Ірпені відкрили новий міст замість підірваного, де під час окупації евакуювалися тисячі людей Український інженер очолив Марсіанську дослідницьку станцію в США Український інженер очолив Марсіанську дослідницьку станцію в США 25 моментів, які варто створити для себе до кінця року 25 моментів, які варто створити для себе до кінця року У Бородянці відновили знищену під час бойових дій зелену зону У Бородянці відновили знищену під час бойових дій зелену зону Три українки увійшли до проєкту BBC «100 жінок» у 2023 році Три українки увійшли до проєкту BBC «100 жінок» у 2023 році
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.