В Україні запустили безкоштовну дитячу онлайн-бібліотеку

У листопаді в Україні запустилася безкоштовна дитяча онлайн-бібліотека. Про це повідомляє програмна координаторка австралійської організації Library For All, Тетяна Орлик.

Мета проєкту Library For All Ukraine — щоб кожна українська дитина мала доступ до найкращих книжок.

У бібліотеці містяться сотні дитячих книжок українською та англійською мовами. Вони призначені для різних вікових категорій: від дошкільнят до учнів середньої школи.

Весь контент онлайн-бібліотеки легальний, ліцензії купують у правовласників.

«Наскільки я знаю, це єдиний такий застосунок в Україні повністю дитячий, безпечний, безкоштовний, без реклами», — пише Тетяна Орлик.

Застосунок має дружній до дітей дизайн: смішні тваринки-аватари та зірка в нагороду за кожну прочитану книгу.

Даний проєкт є частиною міжнародної ініціативи Library for all , яка надає доступ до книг дітям у будь-якому місці та в будь-який час.

Завантажити застосунок для Android можна тут , а для iOS тут .

Раніше ми писали, що у поїздах «Укрзалізниці» з'явилася онлайн-бібліотека для пасажирів.