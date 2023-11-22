На Подолі відкрили заклад Union Bistro зі сніданками, вином та кавою

На вулиці Кирилівській розпочав роботу заклад Union Bistro.
Наразі він працює в тестовому режимі, пише The Village Україна.
Заклад пропонує сніданки, вино та кавові напої. Також там можна купити продукти додому, зокрема натуральне вино, масло і шоколад власного виробництва.
Дизайн Union Bistro створило бюро AKZ Architectura (Hanh Cafe & Market, «Київгаз»). В інтерʼєрі є відреставровані вінтажні та нові меблі і світильники з надувними лампами.
Ціни: веганcька паста з томатно-кокосовим соусом – 280 грн, сашимі тунця у соусі понзу з зеленим маслом – 265 грн, вівсянка з витриманим сиром, пармезановими чипсами і трюфельною олією – 185 грн, бургер із мармурової яловичини з сиром чедер і свіжими овочами – 345 грн
Адреса: вул. Кирилівська, 37А
Режим роботи: щодня з 10:00 до 20:00
Фото: The Village Україна