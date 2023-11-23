В Ірпені відкрили другу чергу модульного містечка «Ластівка», яка розрахована на 640 мешканців та складається з 20 двоповерхових модульних будинків на 160 квартир.

Про це повідомив перший заступник міського голови Ірпіня Андрій Кравчук.

В одному модульному будинку розташовано 8 квартир. Квартира у модульному будинку складається з вітальні-студії, спальні та вбиральні. Вітальня-студія облаштована, як місцем для відпочинку так і кухнею з вбудованими електроприладами. Квартири повністю мебльовані і готові для проживання.

На території модульного містечка також облаштовано ігрову кімнату для дітей та пральню з усією необхідною технікою. Всі будинки підведені до міських комунікацій.

Тепер на території Ірпінської громади функціонує два модульних містечка. Влітку 2022 року було відкрито перше модульне містечко «Дубки». У травні 2023 року була відкрита перша черга у модульному містечку «Ластівка», де сьогодні проживає 170 осіб.

Фото: Олег Гриб, ITV