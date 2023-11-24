На Січових Стрільців відкрився хіп-хоп бар 8 Mile Bar

На вулиці Січових Стрільців відкрився хіп-хоп бар 8 Mile Bar.
У менюк закладу є алкогольні коктейлі, кава, лимонади, бургери, салати та закуски. Також у закладі проводять вечірки, присвячені хіп-хоп культурі.
Ціни: Віскі сауер - 250 грн, Контенінталь сауер - 250 грн, Кловер клаб - 250 грн, Апероль спрітц - 250 грн, сирна тарілка - 445 грн, брускети з лососем - 195 грн, тартар з телятини - 245 грн, сирні палички - 180 грн, Грецький салат - 175 грн, бургер з телятиною - 250 грн, капучіно - 60 грн, лимонад - 90 грн.
Графік роботи: ср-чт - 16:00-21:30, пт-нд - 16:00-22:30
Де: вулиця Січових Стрільців, 21
Фото: 8 Mile Bar