На Січових Стрільців відкрився хіп-хоп бар 8 Mile Bar

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Валерія Гуржий
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На вулиці Січових Стрільців відкрився хіп-хоп бар 8 Mile Bar.

У менюк закладу є алкогольні коктейлі, кава, лимонади, бургери, салати та закуски. Також у закладі проводять вечірки, присвячені хіп-хоп культурі.

Ціни: Віскі сауер - 250 грн, Контенінталь сауер - 250 грн, Кловер клаб - 250 грн, Апероль спрітц - 250 грн, сирна тарілка - 445 грн, брускети з лососем - 195 грн, тартар з телятини - 245 грн, сирні палички - 180 грн, Грецький салат - 175 грн, бургер з телятиною - 250 грн, капучіно - 60 грн, лимонад - 90 грн.

Графік роботи: ср-чт - 16:00-21:30, пт-нд - 16:00-22:30

Де: вулиця Січових Стрільців, 21

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Фото: 8 Mile Bar

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Опубліковано: 24 листопада 2023
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