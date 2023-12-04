7 зимових ретритів в Україні для швидкого відновлення

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Марія Іващук
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Ми знайшли ретрити в Україні, де можна швидко відновитись цієї зими за допомогою йоги, медитацій і цвяхостоянню. Розповідаємо, куди можна поїхати на Новий рік, і з яких практик починати зиму.

Йога вікенд під Києвом

У Глібівці під Києвом проведуть два дні інтенсивної практики йоги з викладачем центру "Ішвара" Ліліт Оганесян. На учасників чекає відпочинок серед соснового лісу у затишному просторі з камінною залою.

У програмі: ранкові та вечірні практики по 2 години та звукові медитації зі співаючими чашами для повного перезавантаження.

Коли: 9-10 грудня
Де: с. Глібівка, Київська область
Вартість: вартість участі – 4000 грн, оплачується окремо: проживання, харчування, трансфер
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Новорічний Аватар на Драгобраті

Avatar Yoga Festival влаштовує новорічну зустріч. Окрім традиційних практик учасники також матимуть змогу взяти участь у чайних церемоніях, послухати лекції, погрітись у карпатському чані, покататись на сноубордах чи лижах, попрактикувати моржування у водоспаді. Також планується музична програма від Den Da Funk.

Коли: 29 грудня–3 січня
Де: Драгобрат
Вартість: 5950 грн, окремо оплачується проживання з вегетаріанським харчуванням – від 900 грн/доба, дорога (поїзд, автобус), новорічна вечеря – 800 грн
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Ретрити від Hram project

Засновниця спортхабів Fizmat Ярина Присяжнюк організовує взимку два ретрити від Hram project.

Практики підходять всім і не потребують будь-якого досвіду чи знань, кажуть організатори.

Ретрит Ego Restart в Shambala Wellness Club під Києвом (15-17 грудня) включає:

  • діджитал детокс та аскезу мовчання,
  • практики садху на цвяхах,
  • гру "Ліла",
  • медитації,
  • йога-практики.

Ретрит "Відчуття тиші" під Києвом в комплексі "Оріяна" (19-21 січня 2024) включає:

  • діджитал детокс та аскезу мовчання,
  • практики садху на цвяхах,
  • цигун,
  • медитації віпасана,
  • йога-практики.

Коли: 15-17 грудня, 19-21 січня 2024 року
Де: Ego Restart – Shambala Wellness Club , с. Рожни, Київська обл.
Ретрит "Відчуття тиші" – "Оріяна", c. Лісне, Київська обл.
Вартість: ретрит Ego Restart – 23100 грн (включає двомісне проживання, триразове аюрведичне харчування), ретрит "Відчуття тиші" – 18500 грн (включає двомісне проживання, триразове аюрведичне харчування)
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Iriyfest

На Драгобраті наприкінці року відбудеться фестиваль духовного розвитку та самопізнання Iriyfest. У програмі: практики йоги, арт-терапія і музика від DJ Alextatic.

Коли: 24-28 грудня
Де: ретритний центр "Оріяна", с. Ясіня, Закарпатська обл.
Вартість: до 1 грудня – 4100 грн, окремо оплачується проживання та харчування
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Мовчазний темний ретрит біля Києва

Команда ретритного центру Yogaist працює з тілом та підсвідомістю через дихання, звук, медитацію, практики хатха йоги і техніки школи йоги Вячеслава та Олени Смірнових.

Мовчазний темний ретрит – це особливий та глибокий досвід у стилі віпасани, кажуть організатори. Учасники проведуть дві доби у масках на очах, без годинників та телефонів, щоб максимально сповільнитись.

Ретрит проходитиме біля Києва у домі на закритій території зі своїм лісом.

Коли: 11-14 січня 2024 року
Де: Київська обл. Детальніше – після заповнення анкети на реєстрацію
Вартість: курс – 4200 грн, проживання, харчування та СПА – 6300 грн з людини
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Зимовий ретрит на горі Драгобрат

У ретритному центрі "Оріяна" проведуть зимовий ретрит з практиками йоги та медитації.

Також на учасників чекає спів мантр, день тиші, чайна церемонія, звукова медитація, цвяхостояння та лазня.

Готель розташований неподалік від гірськолижного курорту, який можна буде відвідати у вільний час.

Харчування дворазове вегетаріанське.

Коли: з 13 по 17 січня
Де: ретритний центр "Оріяна", с. Ясіня, Закарпатська обл.
Вартість: до 21 грудня – 10 300 грн, після 21 грудня – 11 600 грн
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Йога-тур в Карпати з Анатолієм Зенченко

У лютому автор методики Ішвара йога й практик з 20-річним досвідом викладання йоги Анатолій Зенченко проведе тижневий тур у Карпатах. У програмі детальні пояснення асан та багато практики. Зокрема, бажаючі можуть отримати рекомендації та поради відносно тих асан, які не виходили досі й отримати ефективні підготовчі вправи для виконання кожної асани.

Йога-тур проходитиме в екоготелі під Говерлою.

Коли: 3-11 лютого 2024 року
Де: с. Ворохта, Івано-Франківська обл.
Вартість: повна вартість курсу – 8000 грн, при ранньому бронюванні – по 5 січня 7000 грн, по 20 січня 7500 грн. Окремо сплачується проживання – 1400 грн/доба з людини та трансфер
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Опубліковано: 04 грудня 2023
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