7 зимових ретритів в Україні для швидкого відновлення

Ми знайшли ретрити в Україні, де можна швидко відновитись цієї зими за допомогою йоги, медитацій і цвяхостоянню. Розповідаємо, куди можна поїхати на Новий рік, і з яких практик починати зиму.

Йога вікенд під Києвом

У Глібівці під Києвом проведуть два дні інтенсивної практики йоги з викладачем центру "Ішвара" Ліліт Оганесян. На учасників чекає відпочинок серед соснового лісу у затишному просторі з камінною залою.

У програмі: ранкові та вечірні практики по 2 години та звукові медитації зі співаючими чашами для повного перезавантаження.

Коли: 9-10 грудня

Де: с. Глібівка, Київська область

Вартість: вартість участі – 4000 грн, оплачується окремо: проживання, харчування, трансфер

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Новорічний Аватар на Драгобраті

Avatar Yoga Festival влаштовує новорічну зустріч. Окрім традиційних практик учасники також матимуть змогу взяти участь у чайних церемоніях, послухати лекції, погрітись у карпатському чані, покататись на сноубордах чи лижах, попрактикувати моржування у водоспаді. Також планується музична програма від Den Da Funk.

Коли: 29 грудня–3 січня

Де: Драгобрат

Вартість: 5950 грн, окремо оплачується проживання з вегетаріанським харчуванням – від 900 грн/доба, дорога (поїзд, автобус), новорічна вечеря – 800 грн

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Ретрити від Hram project

Засновниця спортхабів Fizmat Ярина Присяжнюк організовує взимку два ретрити від Hram project.

Практики підходять всім і не потребують будь-якого досвіду чи знань, кажуть організатори.

Ретрит Ego Restart в Shambala Wellness Club під Києвом (15-17 грудня) включає:

діджитал детокс та аскезу мовчання,

практики садху на цвяхах,

гру "Ліла",

медитації,

йога-практики.

Ретрит "Відчуття тиші" під Києвом в комплексі "Оріяна" (19-21 січня 2024) включає:

діджитал детокс та аскезу мовчання,

практики садху на цвяхах,

цигун,

медитації віпасана,

йога-практики.

Коли: 15-17 грудня, 19-21 січня 2024 року

Де: Ego Restart – Shambala Wellness Club , с. Рожни, Київська обл.

Ретрит "Відчуття тиші" – "Оріяна", c. Лісне, Київська обл.

Вартість: ретрит Ego Restart – 23100 грн (включає двомісне проживання, триразове аюрведичне харчування), ретрит "Відчуття тиші" – 18500 грн (включає двомісне проживання, триразове аюрведичне харчування)

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Iriyfest

На Драгобраті наприкінці року відбудеться фестиваль духовного розвитку та самопізнання Iriyfest. У програмі: практики йоги, арт-терапія і музика від DJ Alextatic.

Коли: 24-28 грудня

Де: ретритний центр "Оріяна", с. Ясіня, Закарпатська обл.

Вартість: до 1 грудня – 4100 грн, окремо оплачується проживання та харчування

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Мовчазний темний ретрит біля Києва

Команда ретритного центру Yogaist працює з тілом та підсвідомістю через дихання, звук, медитацію, практики хатха йоги і техніки школи йоги Вячеслава та Олени Смірнових.

Мовчазний темний ретрит – це особливий та глибокий досвід у стилі віпасани, кажуть організатори. Учасники проведуть дві доби у масках на очах, без годинників та телефонів, щоб максимально сповільнитись.

Ретрит проходитиме біля Києва у домі на закритій території зі своїм лісом.

Коли: 11-14 січня 2024 року

Де: Київська обл. Детальніше – після заповнення анкети на реєстрацію

Вартість: курс – 4200 грн, проживання, харчування та СПА – 6300 грн з людини

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Зимовий ретрит на горі Драгобрат

У ретритному центрі "Оріяна" проведуть зимовий ретрит з практиками йоги та медитації.

Також на учасників чекає спів мантр, день тиші, чайна церемонія, звукова медитація, цвяхостояння та лазня.

Готель розташований неподалік від гірськолижного курорту, який можна буде відвідати у вільний час.

Харчування дворазове вегетаріанське.

Коли: з 13 по 17 січня

Де: ретритний центр "Оріяна", с. Ясіня, Закарпатська обл.

Вартість: до 21 грудня – 10 300 грн, після 21 грудня – 11 600 грн

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Йога-тур в Карпати з Анатолієм Зенченко

У лютому автор методики Ішвара йога й практик з 20-річним досвідом викладання йоги Анатолій Зенченко проведе тижневий тур у Карпатах. У програмі детальні пояснення асан та багато практики. Зокрема, бажаючі можуть отримати рекомендації та поради відносно тих асан, які не виходили досі й отримати ефективні підготовчі вправи для виконання кожної асани.

Йога-тур проходитиме в екоготелі під Говерлою.