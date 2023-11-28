У Німеччині відкриють перший мультибрендовий магазин українського одягу

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Ірина Маймур
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У Гамбурзі запрацює мультибрендовий магазин дизайнерського українського одягу, пише The Village Україна.

Там можна буде купити речі від 25 українських брендів, зокрема Bobkova, Panove, Vorozhbyt&Zemskova, 91 Lab та інших.

Крамниця розпочне роботу 1 грудня у ТЦ Europa Passage. Зазначається, що це перший мультибрендовий магазин українського дизайнерського одягу в Німеччині.

Europe Passage, торгово-промислова палата Німеччини (ІНК), Генеральне консульство України у Гамбурзі та Посольство України у Федеративній Республіці Німеччині стали партнерами відкриття.

Магазин відкриється в межах «Пакту заради солідарності та майбутнього» між Києвом та Гамбургом. Цей пакт передбачає підтримку Києва, його жителів, бізнесів та організації громадянського суспільства. 5% доходу від продажу одягу, згідно з умовами договору, передаватимуть на фінансові потреби України.

Фото: 91 Lab

Слідкуйте за українськими брендами за кордоном
Опубліковано: 28 листопада 2023
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