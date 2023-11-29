Яке жіноче пальто стане найкращим вибором для осінньо-зимового сезону?

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Олександра Явник
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Кожна зміна сезону для жінки починається з оновлення гардеробу, щоб бути завжди чарівною та відповідати модним трендам. А хітом цього холодного сезону стали осінні та зимові пальта. Вибір напрямків дуже різноманітний.

Це елегантна позачасова класика, інтерпретація ретро-мотивів 80-х з вражаючими плечима, оверсайс, романтична жіночність. Багатогранність стилістики дозволяє кожній дівчині ідеально підібрати фасон за особливостями фігури та зростання.

Широкий асортимент жіночих пальто від популярних брендів знайдете за посиланням https://answear.ua/ru/k/vona/odyag/palta . Це добірка стильних моделей різних силуетів та кольорів з логотипами Morgan, Pepe Jeans, MAX&Co., HUGO, Rotate, XT Studio, Morgan, BOSS, Guess та інших відомих марок.

Які забарвлення жіночих пальто модні восени та взимку 2023-2024?

Ще один важливий критерій вибору – колір. Модна палітра цього сезону дуже широка та різноманітна, як у монохромних варіаціях, комбінації кольорів.

Треднові кольори:

  • відтінки червоного – червоний, бордовий, помаранчевий для сміливих екстравагантних модниць.
  • рожевий - ніжний пудровий, фуксії відмінно виглядають в поєднанні;
  • ніжний бузковий, насичений синій, ультрафіолетовий - він цього сезону став топовим;
  • оливковий, сірий, всі спектри коричневого - безпрограшний варіант;
  • яскраво-жовтий, лимонний, рудий для тих, кого гнітить осіння сірість.

Ці колірні варіації добре виглядають як і монохромному образі, і у поєднанні близьких відтінків. До розглянутої різноманітності варто додати принтові версії. Тут теж роздолля для вибору: клітина будь-яких розмірів, «гусяча лапка». У моді пальто зі звіриним малюнком леопард, лев, зебра та квітковим принтом.

Як вибрати фасон жіночого пальта по фігурі?

Щоб бути чарівною і в теплому пальті, потрібно правильно вибрати фасон. Бо навіть найкрасивіша і найдорожча модель втратить свій блиск, якщо вона не сіла. Тому, вибираючи базові речі, потрібно враховувати особливості власної постаті. Стилісти виділяють 5 основних типів:

  • Пісочний годинник – вважається ідеальним варіантом, володаркам таких пропорцій йде будь-який стиль та фасон.
  • Власницям фігури «груша» варто наголосити на плечі. Вибирати моделі з об'ємним коміром, хутряними вставками.
  • Перевернутий трикутник вимагає посилення низу, підійдуть розкльошені донизу моделі.
  • Фігура «яблуко» також вимагає посилення плечового пояса, що візуально стрункішає.
  • Дівчатам із прямокутною формою тіла варто вибирати асиметричні фасони, тюльпан, трапеція.

Ці рекомендації допоможуть навіть узимку виглядати яскраво та стильно. Підібрати сукні, взуття, модну сумочку, шапку можна на сторінці https://answear.ua/ru/m/liu-jo .

Із чим носять зимові пальта?

Пальто – базова деталь осінньо-зимового гардеробу жінки, класика жанру та хіт цього сезону. Різноманітність стилів дозволяє створювати ефектні цибулі. Сучасні модниці вміло поєднують пальто із брюками будь-якої ширини та довжини ширини. Спідниці підходять міні, міді та максі, навіть якщо вона довша за верхній одяг.

Залежно від фасону та сезону з пальто носять лофери, кросівки, високі чоботи, ботфорти, моделі на високих підборах. У сильні холоди цілком підходять стильні Снігоходи Жіночі . Головне щоб деталі образу не дисонували за кольором та стилем.

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Опубліковано: 29 листопада 2023
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