Яке жіноче пальто стане найкращим вибором для осінньо-зимового сезону?

Кожна зміна сезону для жінки починається з оновлення гардеробу, щоб бути завжди чарівною та відповідати модним трендам. А хітом цього холодного сезону стали осінні та зимові пальта. Вибір напрямків дуже різноманітний.

Це елегантна позачасова класика, інтерпретація ретро-мотивів 80-х з вражаючими плечима, оверсайс, романтична жіночність. Багатогранність стилістики дозволяє кожній дівчині ідеально підібрати фасон за особливостями фігури та зростання.

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Які забарвлення жіночих пальто модні восени та взимку 2023-2024?

Ще один важливий критерій вибору – колір. Модна палітра цього сезону дуже широка та різноманітна, як у монохромних варіаціях, комбінації кольорів.

Треднові кольори:

відтінки червоного – червоний, бордовий, помаранчевий для сміливих екстравагантних модниць.

рожевий - ніжний пудровий, фуксії відмінно виглядають в поєднанні;

ніжний бузковий, насичений синій, ультрафіолетовий - він цього сезону став топовим;

оливковий, сірий, всі спектри коричневого - безпрограшний варіант;

яскраво-жовтий, лимонний, рудий для тих, кого гнітить осіння сірість.

Ці колірні варіації добре виглядають як і монохромному образі, і у поєднанні близьких відтінків. До розглянутої різноманітності варто додати принтові версії. Тут теж роздолля для вибору: клітина будь-яких розмірів, «гусяча лапка». У моді пальто зі звіриним малюнком леопард, лев, зебра та квітковим принтом.

Як вибрати фасон жіночого пальта по фігурі?

Щоб бути чарівною і в теплому пальті, потрібно правильно вибрати фасон. Бо навіть найкрасивіша і найдорожча модель втратить свій блиск, якщо вона не сіла. Тому, вибираючи базові речі, потрібно враховувати особливості власної постаті. Стилісти виділяють 5 основних типів:

Пісочний годинник – вважається ідеальним варіантом, володаркам таких пропорцій йде будь-який стиль та фасон.

Власницям фігури «груша» варто наголосити на плечі. Вибирати моделі з об'ємним коміром, хутряними вставками.

Перевернутий трикутник вимагає посилення низу, підійдуть розкльошені донизу моделі.

Фігура «яблуко» також вимагає посилення плечового пояса, що візуально стрункішає.

Дівчатам із прямокутною формою тіла варто вибирати асиметричні фасони, тюльпан, трапеція.

Ці рекомендації допоможуть навіть узимку виглядати яскраво та стильно. Підібрати сукні, взуття, модну сумочку, шапку можна на сторінці https://answear.ua/ru/m/liu-jo .

Із чим носять зимові пальта?

Пальто – базова деталь осінньо-зимового гардеробу жінки, класика жанру та хіт цього сезону. Різноманітність стилів дозволяє створювати ефектні цибулі. Сучасні модниці вміло поєднують пальто із брюками будь-якої ширини та довжини ширини. Спідниці підходять міні, міді та максі, навіть якщо вона довша за верхній одяг.

Залежно від фасону та сезону з пальто носять лофери, кросівки, високі чоботи, ботфорти, моделі на високих підборах. У сильні холоди цілком підходять стильні Снігоходи Жіночі . Головне щоб деталі образу не дисонували за кольором та стилем.