Вільний вибір: добірка найкращих подарункових сертифікатів

Як вгадати з подарунком, якщо не хочеться питати в лоба, а читати думки ви не навчилися? Хорошим рішенням стане сертифікат. Він дає можливість людині самостійно вибрати презент, заощадивши час та гроші. На ринку представлені подарункові сертифікати різних видів: від карт на покупку косметики до абонементів у спортзал та квитків на майстер-класи. Уважно вивчивши асортименти, ви без проблем підберете ідеальний подарунок. А наша стаття у цьому допоможе.

Чим сертифікат кращий за звичайний подарунок?

Незважаючи на те, що подарункові сертифікати з'явилися нещодавно, вони вже мають багато шанувальників. Така альтернатива класичним презентам вигідна та зручна. Але деякі люди критикують дарувальників сертифікатів за відсутність фантазії та небажання витрачати час на вибір традиційнішого подарунка. Ми вважаємо, що все це індивідуально, і кожен має право сам вирішити, який презент вручити від свого імені.

До переваг подарункових сертифікатів варто віднести:

економію часу - в інтернет-магазинах замовити такий подарунок можна за кілька хвилин;

можливість вибору – щасливчик зможе купити саме ту річ, яка йому сподобається із сотень інших;

компактність - електронний сертифікат не займає місця, а фізична карта легко поміститься в гаманці та кишені;

термін зберігання — зазвичай карту можна використовувати протягом року, тому власнику не потрібно поспішати з прийняттям рішення.

Хтось запитає: «А може, краще подарувати гроші?». У такого презенту є недолік — здебільшого подарована готівка витрачається на повсякденні потреби, повернення боргів і т. д. Вкрай рідко на неї купують подарунок, на відміну від сертифікату, що має цільове призначення.

Подарункові сертифікати для придбання конкретних предметів

Особливість подарункового сертифікату — можливість обміну на один або кілька товарів, вартість яких не перевищує певну суму. Це можна зробити як у звичайному, так і в інтернет-магазині. Серед найбільш популярних сертифікатів - картки на:

косметику;

парфумерію;

ювелірні вироби;

Нижня білизна;

аксесуари.

З кожним роком все більше магазинів додають до асортименту такий універсальний презент. Адже сертифікат вигідний як покупцю, а й продавцю. Іноді подарункові карти дарують як бонуси для підвищення лояльності. Сертифікат навіть на невелику суму викличе позитивні емоції.

В Україні подарункові картки можна придбати у більшості великих та середніх магазинів. Кожен сертифікат має унікальні умови використання, які варто вивчити заздалегідь, щоб не помилитися, наприклад, терміном дії або іншими нюансами.

Сертифікати вражень. Як не помилитись із вибором?

Якщо сертифікат на покупку косметики, білизни чи інших предметів видається надто банальним, можна розглянути подарункові карти вражень. Це презенти оригінального формату, які мають подарувати емоції та новий досвід, а не конкретну річ. Сертифікати вражень можуть включати:

туристичні поїздки;

процедури масажу, спа;

майстер-класи;

уроки танців;

дегустації;

сеанси екстремальних занять та ін.

Як правило, на певну суму власник картки може вибрати одне з кількох занять різного характеру. А деякі «враження» пропонуються у варіаціях як одного, так пари. У цьому випадку ви зможете скористатися сертифікатом разом із коханим чи коханою.

При виборі картки варто ретельно продумати, який набір розваг та занять буде цікавим для того, кому ви її даруєте. Завжди можна звернутися за допомогою до консультанта, який підкаже, які сертифікати мають найбільший попит. Наприклад, серед молоді популярні екстремальні заняття: стрибки з парашутом, поїздки на квадроциклах та ін. Обов'язково розпитайте, наскільки безпечними будуть ці способи розважитися, чи є обмеження щодо здоров'я та віку.

Сертифікат – чудова заміна звичайному презенту. З його допомогою ви зможете подарувати людині те, що вона хоче, не купуючи навмання та не влаштовуючи допитів.