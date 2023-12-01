Українські розробники представили офіційний трейлер гри "S.T.A.L.K.E.R. 2"

Українська студія GSC Game World представила офіційний трейлер гри «S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля».

Розробники гри в інтерв’ю китайському виданню Gamersky розповіли, що сюжет гри є нелінійним та залежить від кроків та виборів гравця. Основну гілку можна пройти за 40 хвилин, вона має чотири різні варіанти завершення подій. Деякі сайдквести впливатимуть на основний сюжет, але залишаються на розсуд гравців.

Події гри відбуваються в постапокаліптичній зоні відчуження Чорнобильської АЕС, де крім аварії 1986 року, 2006 року сталася друга катастрофа, унаслідок якої фізичні, хімічні та біологічні процеси на цій території змінилися, з’явилася безліч аномалій, артефактів і істот-мутантів.

Очікується, що гра вийде в першому кварталі 2024 року, але точної дати розробники поки не називають

Вперше гра була анонсована у 2010 році після виходу «Поклика Прип’яті», реліз був запланований на 2012 рік, однак за рік до цього його скасували. Потім її знову анонсували у 2018 році.

Розробка гри припала на час пандемії та повномасштабного вторгнення росії в Україну. Від початку повномасштабної війни студія та її власники притрималися принципово проукраїнської позиції, донатять на армію, а влітку 2022 року оголосили, що приберуть російську озвучку із гри. Вона також не буде доступна гравцям із росії та білорусі.