На Одещині продають будівлю-пам'ятку архітектури за понад 3,5 млн гривень

У Болграді, що на Одещині продають будівлю-пам'ятку архітектури за понад 3,5 мільйони гривень.

Про це йдеться на сайті Prozorro.

Будівля нежитлова і є пам'яткою архітектури місцевого значення та взята під охорону держави. Вона виставлена на аукціон зі стартовою ціною 3 536 802 гривень.

"Це особняк, побудований наприкінці ХІХ століття, розташований в історичному районі міста. Поряд є навчальні заклади, державні установи, лікарня, спортивні та дитячі майданчики, магазини. Зручна транспортна розв’язка", — сказано в описі.

Електронний аукціон з продажу відбудеться 27 грудня 2023 року.