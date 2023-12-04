На Одещині продають будівлю-пам'ятку архітектури за понад 3,5 млн гривень

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Валерія Гуржий
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У Болграді, що на Одещині продають будівлю-пам'ятку архітектури за понад 3,5 мільйони гривень.

Про це йдеться на сайті Prozorro.

Будівля нежитлова і є пам'яткою архітектури місцевого значення та взята під охорону держави. Вона виставлена на аукціон зі стартовою ціною 3 536 802 гривень.

"Це особняк, побудований наприкінці ХІХ століття, розташований в історичному районі міста. Поряд є навчальні заклади, державні установи, лікарня, спортивні та дитячі майданчики, магазини. Зручна транспортна розв’язка", — сказано в описі.

Електронний аукціон з продажу відбудеться 27 грудня 2023 року.

Як думаєте, куплять пам'ятку?
Опубліковано: 04 грудня 2023
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