У роботі "Київстара" стався масштабний збій: у компанії кажуть, що проблему вже вирішують

144
Валерія Гуржий
share share

Вранці 12 грудня стався масштабний збій у роботі оператора мобільного зв'язку "Київстар", але фахівці вже працюють над усуненням проблеми.

Про це повідомили у "Київстарі".

Користувачі мобільного оператора повідомляють, що не можуть дзвонити та писати повідомлення.

"Сьогодні в нашій мережі стався технічний збій, у результаті якого можуть бути недоступні послуги зв`язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази. Спеціалісти компанії працюють над усуненням проблеми", - повідомили у компанії.

Також у "Дії" порадили скористатися національним роумінгом, що дозволяє перемикатися між операторами Київстар, Vodafone та lifecell без зміни сім-карт та тарифів.

Як це зробити:

1. Вимкніть автовибір мережі:

  • на Android: Налаштування — Мобільна мережа (чи Підключення) — Оператор

  • на iOS: Параметри — Стільникові дані — Вибір мережі

2. Знайдіть та виберіть доступну мережу: Vodafone, Київстар чи lifecell

3. Якщо підключитися не вдалося, спробуйте ще раз або виберіть іншу мережу

4. Перевірте, чи можна зателефонувати/відправити SMS

Фото: Unsplash\Priscilla Du Preez

Підключені до "Київстару"?
Опубліковано: 12 грудня 2023
share share
З 12 грудня змінять рух автобуси №2м та тролейбуси №12: схеми руху З 12 грудня змінять рух автобуси №2м та тролейбуси №12: схеми руху Історія ресторану київської кухні “За двома зайцями”, який працює на Андріївському узвозі з 2000 року Історія ресторану київської кухні “За двома зайцями”, який працює на Андріївському узвозі з 2000 року Кияни побачили воду між коліями на "Олімпійській": у метро заперечують можливість підтоплення Кияни побачили воду між коліями на "Олімпійській": у метро заперечують можливість підтоплення Напої-кіногерої: коктейль «Мангеттен» та «У джазі тільки дівчата» Напої-кіногерої: коктейль «Мангеттен» та «У джазі тільки дівчата» Товариство Червоного Хреста збудувало модульне містечко для переселенців у Чернігові Товариство Червоного Хреста збудувало модульне містечко для переселенців у Чернігові Забудовник "Будинку з комахами" підписав з КМДА меморандум про збереження пам'ятки архітектури Забудовник "Будинку з комахами" підписав з КМДА меморандум про збереження пам'ятки архітектури На Львівській площі відкрили «Міську кав’ярню» на місці «Варцабу» На Львівській площі відкрили «Міську кав’ярню» на місці «Варцабу» Забудовник "Квітів України" програв суд проти активіста та має відшкодувати витрати Забудовник "Квітів України" програв суд проти активіста та має відшкодувати витрати
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.