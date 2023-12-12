У роботі "Київстара" стався масштабний збій: у компанії кажуть, що проблему вже вирішують

Вранці 12 грудня стався масштабний збій у роботі оператора мобільного зв'язку "Київстар", але фахівці вже працюють над усуненням проблеми.

Про це повідомили у "Київстарі".

Користувачі мобільного оператора повідомляють, що не можуть дзвонити та писати повідомлення.

"Сьогодні в нашій мережі стався технічний збій, у результаті якого можуть бути недоступні послуги зв`язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази. Спеціалісти компанії працюють над усуненням проблеми", - повідомили у компанії.

Також у "Дії" порадили скористатися національним роумінгом, що дозволяє перемикатися між операторами Київстар, Vodafone та lifecell без зміни сім-карт та тарифів.

Як це зробити:

1. Вимкніть автовибір мережі:

на Android: Налаштування — Мобільна мережа (чи Підключення) — Оператор

на iOS: Параметри — Стільникові дані — Вибір мережі

2. Знайдіть та виберіть доступну мережу: Vodafone, Київстар чи lifecell

3. Якщо підключитися не вдалося, спробуйте ще раз або виберіть іншу мережу

4. Перевірте, чи можна зателефонувати/відправити SMS

Фото: Unsplash\Priscilla Du Preez