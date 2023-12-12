У роботі "Київстара" стався масштабний збій: у компанії кажуть, що проблему вже вирішують

Вранці 12 грудня стався масштабний збій у роботі оператора мобільного зв'язку "Київстар", але фахівці вже працюють над усуненням проблеми.
Про це повідомили у "Київстарі".
Користувачі мобільного оператора повідомляють, що не можуть дзвонити та писати повідомлення.
"Сьогодні в нашій мережі стався технічний збій, у результаті якого можуть бути недоступні послуги зв`язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази. Спеціалісти компанії працюють над усуненням проблеми", - повідомили у компанії.
Також у "Дії" порадили скористатися національним роумінгом, що дозволяє перемикатися між операторами Київстар, Vodafone та lifecell без зміни сім-карт та тарифів.
1. Вимкніть автовибір мережі:
на Android: Налаштування — Мобільна мережа (чи Підключення) — Оператор
2. Знайдіть та виберіть доступну мережу: Vodafone, Київстар чи lifecell
3. Якщо підключитися не вдалося, спробуйте ще раз або виберіть іншу мережу
4. Перевірте, чи можна зателефонувати/відправити SMS