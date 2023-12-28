Зі збільшенням цін та пропозицій: як змінилася ситуація на ринку нерухомості України у 2023 році

Український маркетплейс DIM.RIA проаналізував ситуацію на ринку нерухомості у 2023 рік - як зімнювалися ціни та кількість пропозицій на первиному та вториному ринку, а також на ринку оренди.

Первинний ринок нерухомості

Станом на грудень 2024 року працюють 75,4% відділів новобудов в

Україні. У столиці активні 74,7% відділів продажу новобудов. Найбільша кількість активних відділів продажу у Тернопільській області – 97%. Якщо порівнювати до січня 2023 року, то кількість активних відділів продажу зменшилася у Запорізькій та Сумській областях – на 18%.

Загалом протягом року в Україні здано 108 новобудов на 214 секцій. Із них 13 нових житлових комплексів на 32 секції у столиці. У Київській області кількість новобудов становить 18. Станом на грудень 2023 року, частка готових новобудов від усієї кількості – 29%. Від січня та станом на грудень люди найбільше цікавились новобудовами в Києві — 27,4%, у Львові — 16,4% та у Вінниці — 7,5%.

Ціни

Цьогоріч найбільше зростання ціни зафіксоване в Івано-Франківській області – 79,4%. У Кіровоградській області ціна збільшилася на 47,5%. У столиці вартість квартири виросла на 18,5%, а у області – на 12%. Якщо аналізувати зміни у середній ціні за м² у грудні до січня 2023 року, то середня вартість

однокімнатної квартири по всій Україні виросла на 8,5%, а двокімнатної – на 9,4%.

Вторинний ринок нерухомості

Вторинний ринок протягом року значно змінювався під впливом умов розвитку ринку. Якщо порівнювати пропозицію продажу у грудні 2023 року до грудня 2022 року, то кількість оголошень помітно збільшилася в усіх областях.

Попит на вторинну нерухомість зріс і найсуттєвіші зміни у пропозиції зафіксовано у Київській області. Падіння кількості оголошень спостерігається лише у Сумській області – на 45%.

Ціни

За даними аналітичного центру у грудні середня ціна однокімнатної квартири у Києві складає 88 685 доларів США. До січня 2023 ця ціна виросла на 13%. У Львівській області середня вартість квартири становить 66 648 доларів США, а у Закарпатській – 53 401 долари США. Якщо аналізувати дані за рік, то суттєве збільшення ціни зафіксовано у Закарпатській області – 43%. У порівнянні до грудня 2023 року середня ціна на однокімнатну квартиру у Київській області впала на 5%. Станом на грудень 2023 середня вартість квартири в Україні виросла на 6%, а будинку – впала на 7,5%.

Ринок оренди

Найбільший стрибок кількості оголошень оренди протягом року зафіксовано у жовтні – 24%. У липні спостерігалася найменша кількість оголошень. Загалом станом на грудень 2023 року до грудня 2022 року кількість оголошень зменшилася майже у всіх областях, але у Чернігівській на Харківській областях вона збільшилася на 100% та на 36% відповідно.

Ціни

Станом на грудень 2023 року середня ціна оренди однокімнатної квартири у столиці 16 425 грн, а в області – 9 293 грн. Порівнюючи з січнем 2023 року, вартість житла у Києві виросла на 48%. Аналітики визначили, що за рік у Волинській області середня ціна на однокімнатне житло зросла на 70%, а у Чернівецькій та Кіровоградській областях впала на 9% та 10%.

Фото: DIM.RIA