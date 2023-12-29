Внаслідок війни довкіллю Києва та області завдано збитків на понад 49 млрд гривень

З початку повномасштабного вторгнення довкіллю Києва та області завдано збитків на 49 мільярдів 274 мільйони гривень.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Столичного округу.

Найбільшої шкоди зазнало атмосферне повітря внаслідок горіння нафтобаз, торгівельних складів та об’єктів енергетичної інфраструктури – 46 мільярдів 836 мільйонів 486 тисяч гривень.

Земельним ресурсам завдано збитків на суму 2 мільярди 54 мільйони 690 тисяч гривень, внаслідок засмічення та забруднення через руйнування, спричинені військовою агресією рф.

Збитки, які були завдані внаслідок військової агресії територіям та об’єктам природно-заповідного фонду становлять 382 мільйони 836 тисяч гривень.

Раніше ми писали, що зранку Київ росіяни атакували кількома десятками ракет різного типу. Внаслідок атаки загинуло двоє людей та ще 17 отримали поранення. Внаслідок цього в Подільському районі столиці спостерігається локальне погіршення якості повітря.

Фото: ДСНС