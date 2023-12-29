Через ракетну атаку у Подільському районі погіршилася якість повітря: рекомендації КМДА

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Валерія Гуржий
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Унаслідок пожежі в Подільському районі столиці, спричиненою ракетною атакою 29 грудня, у Києві станом на 10:30 спостерігається локальне погіршення якості повітря.

Про це повідомили у КМДА.

У північній частині міста фіксується підвищення концентрації продуктів горіння, зокрема зважених часток пилу. Водночас перевищення гранично допустимих концентрацій речовин, за якими здійснюється спостереження, не виявлено.

Людям, які перебувають у місцях задимлення, до поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендують закрити вікна, обмежити перебування на вулиці, пити багато води, якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Раніше ми писали, що зранку Київ росіяни атакували кількома десятками ракет різного типу. Внаслідок атаки загинуло двоє людей та ще 17 отримали поранення.

Відчули на собі зміну якості повітря?
Опубліковано: 29 грудня 2023
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