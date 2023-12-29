Через ракетну атаку у Подільському районі погіршилася якість повітря: рекомендації КМДА

Унаслідок пожежі в Подільському районі столиці, спричиненою ракетною атакою 29 грудня, у Києві станом на 10:30 спостерігається локальне погіршення якості повітря.

Про це повідомили у КМДА.

У північній частині міста фіксується підвищення концентрації продуктів горіння, зокрема зважених часток пилу. Водночас перевищення гранично допустимих концентрацій речовин, за якими здійснюється спостереження, не виявлено.

Людям, які перебувають у місцях задимлення, до поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендують закрити вікна, обмежити перебування на вулиці, пити багато води, якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Раніше ми писали, що зранку Київ росіяни атакували кількома десятками ракет різного типу. Внаслідок атаки загинуло двоє людей та ще 17 отримали поранення.