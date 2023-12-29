Cписок найкращих книг 2023 року в Україні

Український ПЕН оприлюднив свій список найкращих книжок та видань за 2023 рік. Цьогоріч добірка налічує 179 книжок.
Художня література
Українська проза
- Белянський Павло. Бабуся вмирати не любила / Переклад Тетяни Кохановської (Vivat)
- Дудик Вікторія. Мертві стукають (Фабула)
- Жупанський Олексій. Осіннє заціпеніння (Стрічання мертвих) (Видавництво Жупанського)
- Кідрук Максим. Колонія. Нові темні віки (Бородатий Тамарин)
- Кононенко Євгенія. Той божевільний рік (Видавництво Анетти Антоненко)
- Кузнєцова Євгенія. Драбина (Видавництво Старого Лева)
- Кур'ята Ніна. Дзвінка. Українка, народжена в СРСР (Лабораторія)
- Левкова Анастасія. За Перекопом є земля. Кримський роман (Лабораторія)
- Лотоцька Олена. Ангели в намистах (Видавництво Старого Лева)
- Осадко Олександр. Жити не можна померти (Видавництво Старого Лева)
- Процюк Степан. Інфекція (Discursus) (перевидання)
- Пузік Валерій. З любов'ю – тато (Лабораторія)
- Рафєєнко Володимир. Петрикор – запах землі після дощу (Видавництво Анетти Антоненко)
- Рафєєнко Володимир. Мобільні хвилі буття (Видавництво Анетти Антоненко)
- Савка Мар'яна. Люди на каві (Видавництво Старого Лева)
- Саніна Теа. Коли відлітають серпокрильці (Темпора)
- Сингаївський Сергій. Дорога на Асмару (Комора) (перевидання)
- Тараторіна Світлана. Дім солі (Vivat)
- Яценко Петро. Прес, чорнило, три гармати. Пригоди славного мандрівного друкаря Івана Федоровича (Портал)
Українська поезія
- Винник Тетяна. Смарагдова сукня (Піраміда)
- Гадзінський Ярослав. Перекопане (Крок)
- Дністровий Анатолій. Дні тривог (Віхола)
- Дронь Артур. Тут були ми (Видавництво Старого Лева)
- Жадан Сергій. Скрипниківка (Meridian Czernowitz)
- Кіяновська Маріанна. Блискавка зустрічає воду і вітер (Дух і Літера)
- Клеменсен Олаф. Імена, що залишилися (Дух і Літера)
- Кордоба Богдан. 3.3.3 / Художниця Людмила Самусь (UA Comix)
- Коробчук Павло. Навій (Віхола)
- Кривцов "Далі" Максим. Вірші з бійниці (Наш Формат)
- Лижов Макс. Якомога / Художниця Марина Дяченко (Discursus)
- Маринчак Наталка. Відчаєспинне (Видавець Олександр Савчук)
- Міхаліцина Катерина. Розламані люди (Видавництво Старого Лева)
- Пантюк Сергій. Зникома зима (Меркюрі Поділля)
- Поміж сирен / Бібліотека Українського ПЕН / Упорядник Остап Сливинський (Vivat)
- Пономаренко Марина. Книжка любові і люті (Видавництво Старого Лева)
- Чорногуз Ярина. [dasein: оборона присутності] (Віхола)
Зарубіжна література
- Бернс Роберт. Вибрані вірші / Переклади Миколи Лукаша та Василя Мисика (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА)
- Войнович Горан. Інжир / Переклад Наталії Хороз (Навчальна книга – Богдан)
- Германн Юдіт. Вдома / Переклад Наталки Сняданко (Видавництво Старого Лева)
- Джозеф Кронін Арчибальд. Зорі дивляться вниз / Переклад Ярини Кутовенко, Надії Марчук (Апріорі)
- Дракуліч Славенка. Мілева Айнштайн: теорія туги / Переклад Наталії Хороз (Навчальна книга – Богдан)
- Екман Черстін. Біжи, вовче / Переклад Наталі Іваничук (Видавництво 21)
- Ерскін Джон. Приватне життя Єлени Троянської. Адам і Єва, хоча Йому було видніше / Переклад Віктора Дмитрука (Темпора)
- Конрад Джозеф. Лорд Джим / Переклад Андрія Бондаря (Темпора)
- Лібера Антоні. Мадам / Переклад Жанни Слоньовської (Крок)
- Маккарті Кормак. Кривавий меридіан / Переклад Максима Нестелєєва (Темпора)
- О'Фаррелл Меґґі. Гамнет / Переклад Євгенії Канчури (Vivat)
- Перес-Реверте Артуро. Капітан Алатрісте / Переклад Іларії Шевченко (Фабула)
- Рак Радек. Легенда про зміїне серце, або Друге слово про Якуба Шелю / Переклад Віктора Дмитрука (Видавництво Жупанського)
- Ренкін Ієн. У домі омани / Переклад Наталі Тисовської (Нора-Друк)
- Токарчук Ольга. Емпусіон / Переклад Остапа Сливинського (Темпора)
- Токарчук Ольга. Мандрівка людей книги / Переклад Віктора Дмитрука (Темпора)
- Шимборська Віслава. 100 віршів / Упорядкування, переклад, післямова Андрія Савенця (Крок)
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Фото: Unsplash\ Janko Ferlič