Cписок найкращих книг 2023 року в Україні

Український ПЕН оприлюднив свій список найкращих книжок та видань за 2023 рік. Цьогоріч добірка налічує 179 книжок.

Художня література

Українська проза

Белянський Павло. Бабуся вмирати не любила / Переклад Тетяни Кохановської (Vivat)

Дудик Вікторія. Мертві стукають (Фабула)

Жупанський Олексій. Осіннє заціпеніння (Стрічання мертвих) (Видавництво Жупанського)

Кідрук Максим. Колонія. Нові темні віки (Бородатий Тамарин)

Кононенко Євгенія. Той божевільний рік (Видавництво Анетти Антоненко)

Кузнєцова Євгенія. Драбина (Видавництво Старого Лева)

Кур'ята Ніна. Дзвінка. Українка, народжена в СРСР (Лабораторія)

Левкова Анастасія. За Перекопом є земля. Кримський роман (Лабораторія)

Лотоцька Олена. Ангели в намистах (Видавництво Старого Лева)

Осадко Олександр. Жити не можна померти (Видавництво Старого Лева)

Процюк Степан. Інфекція (Discursus) (перевидання)

Пузік Валерій. З любов'ю – тато (Лабораторія)

Рафєєнко Володимир. Петрикор – запах землі після дощу (Видавництво Анетти Антоненко)

Рафєєнко Володимир. Мобільні хвилі буття (Видавництво Анетти Антоненко)

Савка Мар'яна. Люди на каві (Видавництво Старого Лева)

Саніна Теа. Коли відлітають серпокрильці (Темпора)

Сингаївський Сергій. Дорога на Асмару (Комора) (перевидання)

Тараторіна Світлана. Дім солі (Vivat)

Яценко Петро. Прес, чорнило, три гармати. Пригоди славного мандрівного друкаря Івана Федоровича (Портал)

Українська поезія

Винник Тетяна. Смарагдова сукня (Піраміда)

Гадзінський Ярослав. Перекопане (Крок)

Дністровий Анатолій. Дні тривог (Віхола)

Дронь Артур. Тут були ми (Видавництво Старого Лева)

Жадан Сергій. Скрипниківка (Meridian Czernowitz)

Кіяновська Маріанна. Блискавка зустрічає воду і вітер (Дух і Літера)

Клеменсен Олаф. Імена, що залишилися (Дух і Літера)

Кордоба Богдан. 3.3.3 / Художниця Людмила Самусь (UA Comix)

Коробчук Павло. Навій (Віхола)

Кривцов "Далі" Максим. Вірші з бійниці (Наш Формат)

Лижов Макс. Якомога / Художниця Марина Дяченко (Discursus)

Маринчак Наталка. Відчаєспинне (Видавець Олександр Савчук)

Міхаліцина Катерина. Розламані люди (Видавництво Старого Лева)

Пантюк Сергій. Зникома зима (Меркюрі Поділля)

Поміж сирен / Бібліотека Українського ПЕН / Упорядник Остап Сливинський (Vivat)

Пономаренко Марина. Книжка любові і люті (Видавництво Старого Лева)

Чорногуз Ярина. [dasein: оборона присутності] (Віхола)

Зарубіжна література

Бернс Роберт. Вибрані вірші / Переклади Миколи Лукаша та Василя Мисика (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА)

Войнович Горан. Інжир / Переклад Наталії Хороз (Навчальна книга – Богдан)

Германн Юдіт. Вдома / Переклад Наталки Сняданко (Видавництво Старого Лева)

Джозеф Кронін Арчибальд. Зорі дивляться вниз / Переклад Ярини Кутовенко, Надії Марчук (Апріорі)

Дракуліч Славенка. Мілева Айнштайн: теорія туги / Переклад Наталії Хороз (Навчальна книга – Богдан)

Екман Черстін. Біжи, вовче / Переклад Наталі Іваничук (Видавництво 21)

Ерскін Джон. Приватне життя Єлени Троянської. Адам і Єва, хоча Йому було видніше / Переклад Віктора Дмитрука (Темпора)

Конрад Джозеф. Лорд Джим / Переклад Андрія Бондаря (Темпора)

Лібера Антоні. Мадам / Переклад Жанни Слоньовської (Крок)

Маккарті Кормак. Кривавий меридіан / Переклад Максима Нестелєєва (Темпора)

О'Фаррелл Меґґі. Гамнет / Переклад Євгенії Канчури (Vivat)

Перес-Реверте Артуро. Капітан Алатрісте / Переклад Іларії Шевченко (Фабула)

Рак Радек. Легенда про зміїне серце, або Друге слово про Якуба Шелю / Переклад Віктора Дмитрука (Видавництво Жупанського)

Ренкін Ієн. У домі омани / Переклад Наталі Тисовської (Нора-Друк)

Токарчук Ольга. Емпусіон / Переклад Остапа Сливинського (Темпора)

Токарчук Ольга. Мандрівка людей книги / Переклад Віктора Дмитрука (Темпора)

Шимборська Віслава. 100 віршів / Упорядкування, переклад, післямова Андрія Савенця (Крок)

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Фото: Unsplash\ Janko Ferlič