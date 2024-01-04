В Україні створили “броньовані колеса” для пікапів військових: відео

В Україні випробовують технологію “броньованих коліс” для бойових пікапів з Brave1.

Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Технологія RunFlat – це спеціальні вставки в автомобільні шини, які дають змогу машині їхати навіть на пробитих чи пошкоджених колесах.

“Це особливо актуально під час евакуації поранених, виконання бойового завдання або доставки провізії Силам оборони. Військовим не потрібно зупинятися та наражати себе на небезпеку – вони зможуть продовжити рух до безпечного місця”, – зазначив Федоров.

Технологія виготовляється з поліуретану. RunFlat вставляють у середину колеса, за рахунок цього пошкоджена шина лягає на вставку.

Розробники розповіли, що планують оснащувати цією технологією 200-300 машин.