У центрі Києва відкрили ресторан і лаунж-бар Fat Monkey із живою музикою та діджей-сетами

На бульварі Лесі Українки запрацював триповерховий ресторан та лаунж-бар Fat Monkey, пише PostEat.

На кожному поверсі закладу є різні зони для відпочинку. Зокрема, локація із живою музикою та dj. Також у Fat Monkey є зона з SonyPlaystation 5, локація для проведення заходів із банкетним меню та зона з кальянами.

«Тут можна дозволити собі зʼїсти особливі авторські страви з мʼяса та морепродуктів, або улюблений стріт фуд, затишно посидіти на перших двох поверхах, з коктейлем або проссеко з устрицями, споглядаючи через панорамні вікна за життям міста», — розповідають у закладі.

Натомість на мінус першому поверсі гостей чекають чотири зали, спікізі-бар, діджей-сети, живий вокал, авторська коктейльна карта та ексклюзивні коктейлі.

Щопʼятниці та щосуботи всі коктейлі в закладі, окрім мем-коктейлів, коштують 150 грн.

Ціни: тартар із гребінця та креветки — 310 грн, мікс салатів із лососем — 350 грн, деруни з печерицями — 190 грн, телячі щічки з картопляно-трюфельним пюре — 370 грн

Адреса: бульвар Лесі Українки, 2

Режим роботи: з неділі до четверга — 11:00–22:00, у п’ятницю та суботу — 11:00–23:00

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Фото: Fat Monkey