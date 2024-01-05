У центрі Києва відкрили ресторан і лаунж-бар Fat Monkey із живою музикою та діджей-сетами

202
Ірина Маймур
share share

На бульварі Лесі Українки запрацював триповерховий ресторан та лаунж-бар Fat Monkey, пише PostEat.

На кожному поверсі закладу є різні зони для відпочинку. Зокрема, локація із живою музикою та dj. Також у Fat Monkey є зона з SonyPlaystation 5, локація для проведення заходів із банкетним меню та зона з кальянами.

«Тут можна дозволити собі зʼїсти особливі авторські страви з мʼяса та морепродуктів, або улюблений стріт фуд, затишно посидіти на перших двох поверхах, з коктейлем або проссеко з устрицями, споглядаючи через панорамні вікна за життям міста», — розповідають у закладі.

Натомість на мінус першому поверсі гостей чекають чотири зали, спікізі-бар, діджей-сети, живий вокал, авторська коктейльна карта та ексклюзивні коктейлі.

Щопʼятниці та щосуботи всі коктейлі в закладі, окрім мем-коктейлів, коштують 150 грн.

Ціни: тартар із гребінця та креветки — 310 грн, мікс салатів із лососем — 350 грн, деруни з печерицями — 190 грн, телячі щічки з картопляно-трюфельним пюре — 370 грн

Адреса: бульвар Лесі Українки, 2

Режим роботи: з неділі до четверга — 11:00–22:00, у п’ятницю та суботу — 11:00–23:00

Instagram

Фото: Fat Monkey

Плануєте відвідати цей заклад?
Опубліковано: 05 січня 2024
share share
У Музеї Ханенків відкриють бібліотеку, яка сто років була закрита для відвідувачів У Музеї Ханенків відкриють бібліотеку, яка сто років була закрита для відвідувачів Піца, бургери та суші: на Малій Житомирській запрацював ресторан GO KYIV Піца, бургери та суші: на Малій Житомирській запрацював ресторан GO KYIV У Києві Пункти незламності працюватимуть цілодобово — КМВА У Києві Пункти незламності працюватимуть цілодобово — КМВА Кияни закликають врятувати будинок Замкова 1899 року, який хочуть знести заради ТЦ — петиція Кияни закликають врятувати будинок Замкова 1899 року, який хочуть знести заради ТЦ — петиція В Одесі відреставрували старовинні двері кінця XIX століття: фото В Одесі відреставрували старовинні двері кінця XIX століття: фото У Львові не відновлюватимуть до закінчення війни зруйнований рф музей Шухевича: «Гроші потрібні військовим» У Львові не відновлюватимуть до закінчення війни зруйнований рф музей Шухевича: «Гроші потрібні військовим» 500 киян щодня прибирають біля будинку на Соломʼянці, що постраждав від ракетної атаки: фото 500 киян щодня прибирають біля будинку на Соломʼянці, що постраждав від ракетної атаки: фото Підсумки року: 19 історичних будинків Києва, які руйнували у 2023 році Підсумки року: 19 історичних будинків Києва, які руйнували у 2023 році
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.