Бренд одягу Riot Division випустив колекцію із оборонцями Маріуполя

358
Валерія Гуржий
share share

Київський бренд одягу Riot Division випустив нову колекцію в колаборації з громадською організацією Azov One.

Саме оборонці Маріуполя стали героями рекламної кампанії. Концептуальною основою колаборації є пошук безперервності та тяглості традицій спротиву тираніям в українській воїнській культурі.

Принти відображають наступність поколінь воїнів, які жили та боролись на цих землях, та фіксують важливі артефакти — зброю різних епох, котру вони використовували.

"Україна — унікальна територія, яка століттями породжує особливий тип людини. Центральною точкою її духовної конституції є прагнення свободи і готовність віддавати заради неї все — навіть своє життя. Історія азовців не завершена. Вогонь опору тиранії не згасне. Пісня свободи лунатиме на цих землях попри все", - розповідає команда Riot Division.

Гроші від колаборації підуть до громадської організації Azov One.

Фото: Riot Division

Подобається така колаборація?
Опубліковано: 07 січня 2024
share share
Відтепер через "Дію" українці можуть самостійно збирати дрони: як це зробити Відтепер через "Дію" українці можуть самостійно збирати дрони: як це зробити На Черкащині відновили 200-літній вітряк, який зберігся з дитинства Тараса Шевченка На Черкащині відновили 200-літній вітряк, який зберігся з дитинства Тараса Шевченка На Тернопільщині винахідник створив диван на колесах та їздить на ньому містом На Тернопільщині винахідник створив диван на колесах та їздить на ньому містом У Києві запустили безкоштовне таксі для важкопоранених ветеранів У Києві запустили безкоштовне таксі для важкопоранених ветеранів Найцікавіше за тиждень: історичні будинки, які руйнували у 2023 році та 10 демонтованих радянських пам'ятників Найцікавіше за тиждень: історичні будинки, які руйнували у 2023 році та 10 демонтованих радянських пам'ятників На Солом'янці виставили на продаж ринок-шайбу На Солом'янці виставили на продаж ринок-шайбу На Деміївці з'їзд на проспект Лобановського повністю перекрили: схеми руху транспорту На Деміївці з'їзд на проспект Лобановського повністю перекрили: схеми руху транспорту У будинку на Солом'янці, що постраждав від ракетного удару, знову відкрилися магазини і салони У будинку на Солом'янці, що постраждав від ракетного удару, знову відкрилися магазини і салони
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.