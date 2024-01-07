Бренд одягу Riot Division випустив колекцію із оборонцями Маріуполя

Київський бренд одягу Riot Division випустив нову колекцію в колаборації з громадською організацією Azov One.

Саме оборонці Маріуполя стали героями рекламної кампанії. Концептуальною основою колаборації є пошук безперервності та тяглості традицій спротиву тираніям в українській воїнській культурі.

Принти відображають наступність поколінь воїнів, які жили та боролись на цих землях, та фіксують важливі артефакти — зброю різних епох, котру вони використовували.

"Україна — унікальна територія, яка століттями породжує особливий тип людини. Центральною точкою її духовної конституції є прагнення свободи і готовність віддавати заради неї все — навіть своє життя. Історія азовців не завершена. Вогонь опору тиранії не згасне. Пісня свободи лунатиме на цих землях попри все", - розповідає команда Riot Division.

Гроші від колаборації підуть до громадської організації Azov One.

Фото: Riot Division