В Ірпені наразі зареєстровано більше підприємців, ніж до війни

Станом на 1 січня 2024 року в Ірпінській громаді зареєстровано 16 240 бізнес-суб’єктів, з яких 10 313 — це фізичні особи — підприємці, а 5 927 — юридичні особи.

Про це повідомив голова Інвестиційної ради Ірпеня Володимир Карплюк, пише ITV.

Він також зазначив, що з 2014 року в Ірпені щороку збільшувалася кількість малого та середнього бізнесу.

«Для порівняння – 2014 року в Ірпені було зареєстровано 8 141 суб’єкт підприємництва, а вже 2020 року їх кількість становила 12 404 суб’єктів», — додав Карплюк.

2022 року кількість бізнес-суб’єктів скоротилася до 10 388, на понад дві тисячі. Внаслідок децентралізації підприємці Гостомеля, Ворзеля та Коцюбинського змінили реєстрацію з Ірпеня на власну громаду. Вже на початок 2022 року кількість бізнес-суб’єктів збільшилася до 13 728, з яких 8 721 фізичних та 5 007 юридичних осіб, що стало найбільшим показником за всю історію міста.

За його словами, станом на початок 2023 року, в Ірпінській міській громаді було зареєстровано 14 315 суб’єктів підприємництва, з яких 9 027 фізосіб та 5 288 юросіб.

Фото: Unsplash\Christin Hume