В Ірпені наразі зареєстровано більше підприємців, ніж до війни

149
Валерія Гуржий
share share

Станом на 1 січня 2024 року в Ірпінській громаді зареєстровано 16 240 бізнес-суб’єктів, з яких 10 313 — це фізичні особи — підприємці, а 5 927 — юридичні особи.

Про це повідомив голова Інвестиційної ради Ірпеня Володимир Карплюк, пише ITV.

Він також зазначив, що з 2014 року в Ірпені щороку збільшувалася кількість малого та середнього бізнесу.

«Для порівняння – 2014 року в Ірпені було зареєстровано 8 141 суб’єкт підприємництва, а вже 2020 року їх кількість становила 12 404 суб’єктів», — додав Карплюк.

2022 року кількість бізнес-суб’єктів скоротилася до 10 388, на понад дві тисячі. Внаслідок децентралізації підприємці Гостомеля, Ворзеля та Коцюбинського змінили реєстрацію з Ірпеня на власну громаду. Вже на початок 2022 року кількість бізнес-суб’єктів збільшилася до 13 728, з яких 8 721 фізичних та 5 007 юридичних осіб, що стало найбільшим показником за всю історію міста.

За його словами, станом на початок 2023 року, в Ірпінській міській громаді було зареєстровано 14 315 суб’єктів підприємництва, з яких 9 027 фізосіб та 5 288 юросіб.

Фото: Unsplash\Christin Hume

Вас теж радує ця статистика?
Опубліковано: 09 січня 2024
share share
«Нова пошта» змінює назву на NOVA: у компанії пояснили чому «Нова пошта» змінює назву на NOVA: у компанії пояснили чому Понад 300 тисяч нових ФОПів відкрили у 2023 році в Україні: лідирує торгівля та ІТ Понад 300 тисяч нових ФОПів відкрили у 2023 році в Україні: лідирує торгівля та ІТ У Львові ревіталізували трамвайне депо: що з ним планують робити далі У Львові ревіталізували трамвайне депо: що з ним планують робити далі Влада Києва закликає мешканців знову носити маски через коронавірус Влада Києва закликає мешканців знову носити маски через коронавірус Підсумки року: 10 муралів, які з'явилися в Києві та області у 2023 році Підсумки року: 10 муралів, які з'явилися в Києві та області у 2023 році Найкращі фільми, серіали й актори: хто отримав «Золотий глобус» 2024 року Найкращі фільми, серіали й актори: хто отримав «Золотий глобус» 2024 року У Дарницькому районі демонтують незаконні банери та вивіски: адреси У Дарницькому районі демонтують незаконні банери та вивіски: адреси У Львові облаштують громадський простір з басейном та скеледромом: візуалізації У Львові облаштують громадський простір з басейном та скеледромом: візуалізації
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.