«Нова пошта» змінює назву на NOVA: у компанії пояснили чому

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Наталія Габрух
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Український поштовий оператор «Нова пошта» анонсував зміну назви на NOVA.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Таке рішення менеджмент пояснює тим, що компанія розширила свій функціонал і вийшла за межі надання лише поштових послуг.

«Ми вже набагато більше, аніж пошта, саме тому прибираємо це слово у назві групи компаній і залишаємо широке, без барʼєрів — NOVA», — повідомляють у компанії.

«Нова пошта» працює на ринку України з 2001 року. За цей час компанія створювала нові компанії та продукти.

Наразі група компаній NOVA складається з наступних компаній:

«Нова пошта» в Україні — доставляє документи, посилки, великі вантажі, а також надає послуги фрахтових перевезень та фулфілменту.

Nova Post Europe — компанія, яка надає повний спектр логістичних послуг, забезпечуючи доставку документів, посилок і вантажів по Європі, а також між ЄС та Україною.

NovaPay — небанківська фінансова установа, яка розвиває власну міжнародну платіжну систему та надає фінансові послуги приватним клієнтам та бізнесу.

Nova Global — компанія, основний фокус якої зосереджений на глобальному ринку електронної комерції та співпраці з міжнародними онлайн маркетплейсами.

Supernova Airlines надає швидку доставку своїм клієнтам із будь-якої точки світу. Компанія вже зробила десятки рейсів між країнами Європи. Невдовзі почне трансконтинентальні польоти вантажними літаками.

ІТ-компанія Nova Digital — це виробник веб-додатків та програмного забезпечення для архітектур будь-якої складності та навантаженості на них.

Раніше ми писали, що термінали «Нової пошти» хочуть обладнати капсулами від обстрілів.

Фото: з відкритих джерел

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Опубліковано: 09 січня 2024
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