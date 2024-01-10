На Володимирській запрацювало Street Cafe з інтернаціональними стравами

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Ірина Маймур
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На вулиці Володимирській запрацювало демократичне міське кафе Street Cafe, пише PostEat.

У меню пропонують страви української, грузинської, кримськотатарської та італійської кухні, зокрема чебуреки, янтики, хінкалі, хачапурі, а також пасти та бургери. Також заклад має великий вибір безалкогольних та кавових напоїв, а також десертів від шеф-кондитера.

Фірмова страва Street Cafe — котлета по-київськи на крутоні з пюре і трюфелями.

Щотижня тут пропонують діють знижки на одну зі страв.

Ціни: фреш-салат із гарбузом та фетою — 95 грн, чебурек із бараниною — 70 грн, сирники з вишневим джемом та медом — 127 грн, справжній український борщ із салом та хлібом — 126 грн, хачапурі із сиром — 165 грн, паста з лососем — 227 грн, бургер із яловичиною та картоплею фрі — 219 грн

Адреса: вул. Володимирська, 70

Режим роботи: щодня з 08:00 до 21:00

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Фото: Street Cafe

Уже відвідували це кафе?
Опубліковано: 10 січня 2024
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