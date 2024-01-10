Українська мережа «Галя балувана» відкрила перший магазин у США під брендом MultiСook

Мережі магазинів напівфабрикатів «Галя балувана» відкрила перший магазин у США під брендом MultiСook.

Він запрацював у Філадельфії, повідомив власник компанії Володимир Матвійчук.

Адреса магазину: 9831 Bustleton Avenue # 6, Philadelphia, PA 19115.

«Друзі, ми з великим задоволенням оголошуємо, що ми відкрили магазин у США. Ви так довго чекали, і тепер ваші улюблені українські продукти доступні в США. Запрошуємо Вас до нашого магазину. Ви зможете насолоджуватись смаком неперевершених українських страв, включаючи вареники, пельмені, чебуреки та багато інших», — повідомив він.

Наразі франшиза MultiСook представлена у 25 країнах. Найбільше відкритих закладів — у Польщі.

Раніше ми писали, що українська мережа кафе-магазинів «Молоко від фермера» відкрила заклад у США, у місті Маямі. До того ж українська кав’ярня-кондитерська Namelaka запрацювала у Дубаї.

Фото: Володимир Матвійчук