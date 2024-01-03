Українська мережа «Молоко від фермера» відкрила перший заклад у США

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Марія Банько
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Мережа кафе-магазинів «Молоко від фермера» відкрила перший заклад у США, у Маямі.

Про це повідомив Тарас Мороз, співзасновник та СЕО компанії.

На сторінці закладу розповідають про те, що заклад відкрили в партнерстві з локальною фермою Sutton у Флориді: саме звідси постачають свіже молоко.

Натомість усі продукти, які можна заморозити та транспортувати — запіканки, випічку, вареники, деякі десерти тощо — виробляють в Україні та передають через океан. Так само, як уніформу та пакування.

У меню, крім молока та йогуртів, є сирники, чізкейки, морозиво та різні торти, зокрема, Наполеон.

Раніше ми писали, що у Вроцлаві відкрився український «Білий налив».

Фото: «Молоко від фермера»

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Опубліковано: 03 січня 2024
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