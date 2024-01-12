На Лукʼянівці відкрився ресторан «Барсук» зі сніданками протягом дня і коктейлями

На Лук’янівці запрацював ресторан «Барсук» зі сніданками увесь день, коктейлями та comfort food меню.

На честь відкриття з 12 до 19 січня всіх гостей пригощатимуть ігристим і сетом фірмових закусок за чекін у закладі.

Заклад вміщує до 50 людей одночасно. Також він має окрему залу для компанії до 12 гостей.

У ресторані проводитимуть вечори живої музики. Перший запланований на 12 січня.

Ресторан на Лук’янівці — третій заклад мережі, який належить компанії GastroFamily. Інші працюють на Печерську та в ЖК «Династія» на Солом’янці.

Ціни: яйця пашот на вершковому бріоші із запашною грильованою куркою, хумусом, кабачками та соусом Голандез — 219 грн, локшина з куркою та креветками в горіховому соусі — 229 грн, картопляні деруни запечені з грибами і вершковим соусом — 149 грн, пікантний том-ям із лососем та тигровими креветками — 269 грн, карбонара без зайвих слів — 198 грн, коктейль «Ночі в Криму» — 269 грн

Адреса: вул. Юрія Іллєнка, 6

Режим роботи: щодня з 09:00 до 22:00

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Фото: «Барсук»