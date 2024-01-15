Власник Viber відкрив офіс у Києві та планує запустити в Україні цифровий гаманець

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Валерія Гуржий
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15 січня компанія Rakuten, яка є власницею соцмережі Viber, відкрила свій офіс у Києві.

Про це йдеться на офіційному сайті Rakuten Group, Inc.

Фірма також планує приєднатися до ініціативи "Дія.City" з розвитку ІТ-сектору України. Зазначається, що три бізнеси Rakuten — Rakuten Viber, Rakuten Advertising та Rakuten Rewards зараз займаються в Києві та Одесі розробкою програмного забезпечення та цифровим маркетингом, зосередженими в Києві та Одесі.

Відомо, що Rakuten в Україні винайматиме співробітників у технологічному секторі. Очікується, що в Україні запустять цифровий гаманець Rakuten Viber. Функція вже діє в кількох європейських країнах. За допомогою цього сервісу зокрема можна буде надсилати гроші в країну та з країни за допомогою захищених транзакцій в системі миттєвих повідомлень.

Фото: Rakuten Group

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Опубліковано: 15 січня 2024
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