У Києві з молотка продали готель "Колос"

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Валерія Гуржий
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Фонд державного майна продав на аукціоні київський готель "Колос", що на Оболоні.

Про це повідомив голова ФДУ Віталій Коваль.

На аукціоні десять учасників змагалися за майновий комплекс, до якого входять будівлі та земельні ділянки у Київській та Житомирській областях. Зокрема готель у Києві площею 1,8 тисяч квадратних метрів та ДП «Сільськогосподарське підприємство «Земельний фонд».

Ціна активу зросла більше ніж в 5 разів. Зі стартової 8,5 млн грн до переможних 43,1 млн грн.

Фото: Booking

Як думаєте, готель продовжить працювати?
Опубліковано: 18 січня 2024
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