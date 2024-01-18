У Києві з молотка продали готель "Колос"

Фонд державного майна продав на аукціоні київський готель "Колос", що на Оболоні.

Про це повідомив голова ФДУ Віталій Коваль.

На аукціоні десять учасників змагалися за майновий комплекс, до якого входять будівлі та земельні ділянки у Київській та Житомирській областях. Зокрема готель у Києві площею 1,8 тисяч квадратних метрів та ДП «Сільськогосподарське підприємство «Земельний фонд».

Ціна активу зросла більше ніж в 5 разів. Зі стартової 8,5 млн грн до переможних 43,1 млн грн.

Фото: Booking