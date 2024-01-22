В Ірпіні відкрився заклад The Social зі сніданками протягом дня та коктейлями

У закладі The Social, який нещодавно відкрився в Ірпені, дуже різноманітне меню страв і напоїв. У ресторані подають сніданки, основні страви, супи, закуски, алкогольні та безалкогольні напої.

Ціни: Хрумкий тост з лососем та яйцем пашот - 280 грн, ніжний скрембл з креветками - 280 грн, брускети з ростбіфом - 150 грн, тартар з лосося - 310 грн, запечені лангустіни з моцарелою і песто - 300 грн, салат Капрезе з фірмовою страчателою - 190 грн, вершковий суп з індичкою та беконом - 190 грн, томатний суп з морепродуктами - 280 грн, равіолі з рікоттою та шпинатом - 190 грн, різотто з королівськими креветками - 290 грн, картопля фрі з трюфелем - 125 грн, соковите філе качки - 410 грн, морепродукти у вершковому соусі - 550 грн, шоколадний фондан - 180 грн, крем-брюле - 160 грн, чай від 100 грн, капучіно - 65 грн, Апероль - 180 грн, Маргаріта - 250 грн, віскі сауер - 200 грн.

Де: Ірпінь, вул. Університетська 3\7.

Графік роботи: 10:00-22:30

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Фото: The Social