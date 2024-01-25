Бренд Kleynod випустив колекцію тактичних годинників в айдентиці ЗСУ

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Валерія Гуржий
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Український бренд Kleynod випустив колекцію тактичних годинників "Українська Сила", які не бояться снігу, води, темряви чи пилу.

У колекції є годинники в колірній гамі та дизайні різних підрозділів ЗСУ - Повітряні сили, Сили спеціальних операцій, Сухопутні війська, Військово-морські сили, Морська піхота, Десантно-штурмові війська та Сили територіальної оборони. Також є годинники із надписом ЗСУ та зображенням Герба.

Зазначається, що всі годинники зі швейцарським механізмом Ronda 715, зібрані українськими майстрами.

Ціни на такі годинники стартують від 14 тисяч гривень, але військовослужбовцям надається спеціальна знижка.

Фото: Kleynod

Хочете собі такий годинник?
Опубліковано: 25 січня 2024
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