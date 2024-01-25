Бренд Kleynod випустив колекцію тактичних годинників в айдентиці ЗСУ

Український бренд Kleynod випустив колекцію тактичних годинників "Українська Сила", які не бояться снігу, води, темряви чи пилу.

У колекції є годинники в колірній гамі та дизайні різних підрозділів ЗСУ - Повітряні сили, Сили спеціальних операцій, Сухопутні війська, Військово-морські сили, Морська піхота, Десантно-штурмові війська та Сили територіальної оборони. Також є годинники із надписом ЗСУ та зображенням Герба.