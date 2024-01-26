На Шота Руставелі запрацювало кафе «Любов і кава» зі стравами французької кухні

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Ірина Маймур
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На вулиці Шота Руставелі розпочало роботу кафе французької кухні «Любов і кава» (L`amour et le Сafé).

Заклад пропонує сніданки протягом усього дня та десерти, які частково готують самостійно, а частково — закуповують.

До страв можна замовити кавові напої, чай, глінтвейн, фреші та вино.

Інтер’єр закладу витримано в класичному французькому стилі.

Ціни: сирники з полуницею — 180 грн, брускета з креветкою — 115 грн, яловичина Бургіньйон — 320 грн, цибулевий суп — 180 грн, чизкейк на паличці — 90 грн, груша у вині — 175 грн, капучино — 75 грн, келих вина Chardonnay — 150 грн

Адреса: вул. Шота Руставелі, 10

Режим роботи: щодня з 9:00 до 21:00

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Фото: «Любов і кава» (L`amour et le Сafé)

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Опубліковано: 26 січня 2024
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