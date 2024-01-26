На Шота Руставелі запрацювало кафе «Любов і кава» зі стравами французької кухні
На вулиці Шота Руставелі розпочало роботу кафе французької кухні «Любов і кава» (L`amour et le Сafé).
Заклад пропонує сніданки протягом усього дня та десерти, які частково готують самостійно, а частково — закуповують.
До страв можна замовити кавові напої, чай, глінтвейн, фреші та вино.
Інтер’єр закладу витримано в класичному французькому стилі.
Ціни: сирники з полуницею — 180 грн, брускета з креветкою — 115 грн, яловичина Бургіньйон — 320 грн, цибулевий суп — 180 грн, чизкейк на паличці — 90 грн, груша у вині — 175 грн, капучино — 75 грн, келих вина Chardonnay — 150 грн
Адреса: вул. Шота Руставелі, 10
Режим роботи: щодня з 9:00 до 21:00
Фото: «Любов і кава» (L`amour et le Сafé)
Опубліковано: 26 січня 2024