На Новопечерських Липках запрацював ресторан авторської кухні ECLAT

На Новопечерських Липках відкрили сімейний ресторан авторської кухні ECLAT, пише PostEat. Наразі він працює в тестовому режимі.

«ECLAT — не просто ресторан, це гастрономічна подорож, де зливаються українська, італійська та французька кухня», — говорять у закладі.

У меню ресторану — авторські страви з різних європейських країн. Кожна зі страв, як зазначають у закладі, має свою історію.

Ціни: равіолі з кроликом і соусом жу — 390 грн, скрембл із вугрем — 279 грн, качина грудка з глазурованим буряком у смородині та бальзамічному соусі — 489 грн, палтус із моркв’яно-кокосовим пюре та обліпиховим соусом еспумою — 570 грн, томлене ребро з полбою та запеченим пастернаком — 310 грн

Адреса: вул. Андрія Верхогляда, 17Д

Режим роботи: щодня з 9:00 до 22:00

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Фото: ECLAT