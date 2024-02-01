На Шота Руставелі запрацював пивний ресторан Brugge

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Ірина Маймур
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На розі вулиць Шота Руставелі та Рогнідинської відкрили пивний ресторан Brugge.

Власники позиціонують заклад як пивний ресторан зі ставкою на бельгійське пиво та концерти, пише The Village Україна.

Із четверга по суботу у Brugge Center проходитимуть музичні вечори за участі кавер-гуртів.

У закладі пропонують пиво від власної броварні, страви української і закордонних кухонь та різноманітні закуски. Також тут діють спеціальні пропозиції на обідні набори та щоденні акції.

Ресторан на Шота Руставелі — уже другий заклад мережі. Перший працює на вулиці Самійла Кішки.

Ціни: тартар із телятини з трюфелем і хрусткими грінками — 345 грн, хачапурі по-аджарськи — 255 грн, картопляне пюре з трюфелем — 88 грн, Light Lager — 57 грн, Royal — 87 грн, Honey Ale — 57 грн, Estrella — 150 грн

Адреса: вул. Рогнідинська, 6/16

Режим роботи: щодня 12:00-23:00

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Фото: Brugge

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Опубліковано: 01 лютого 2024
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