На Бессарабському ринку відкрили заклад Bee’s Knees із хот-догами й хешбраунами

На фасаді Бессарабського ринку запрацював дайнер Bee’s Knees. Він спеціалізується на хот-догах, хешбраунах і поєднанні смаків у страви у форматі стритфуду.

Заклад відкрили Ярослав Солодкий та Влад Гушель, а бренд-шефом Bee’s Knees став Макс Колодін, який є засновником Match, пише The Village Україна.

Одна з головних деталей інтер’єру закладу — дзеркальна стіна, у якій застрягли астероїди.

В основному меню Bee’s Knees є хешбрауни та сирники. Також тут можна скуштувати хот-доги. Однак замість традиційної сосиски в закладі додають томлену яловичину з вишневим компоте та соусом блу чіз або ж курку манго-карі із сирним соусом.

Ціни: хешбраун із телятиною, грибами, соусом бешамель із трюфельною олією і пармезаном — 290 грн, хешбраун із камамбером, трьома видами грибів, соусом блучіз — 320 грн, хот-дог із креветкою, крем-сиром, оливковим пате, салатом айсберг, шпинатом, песто, ікрою оселедця, нитками чилі та лимоном — 340 грн, хот-дог курячий із соусами манго-карі, трюфельним та сирним, салатом айсберг і коул-слоу, перцем халапеньо — 260 грн, сирник з арахісовим кремом, вишнею та фісташкою — 220 грн

Адреса: Бессарабська площа, 2

Режим роботи: щодня 10:00 — 22:00

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Фото: Bee’s Knees