"Твоє кафе на районі": Нове місце на Теремках

У ЖК Liko-Grad на Теремках розпочало роботу нове міське кафе від команди "Спільнота кави". Заклад називається "Твоє кафе на районі" і пропонує сніданки, основне меню, каву і не тільки.

Сніданки подають з 9:00 до 13:00. Серед цікавих пропозицій: чашка фо, який подають з тостом та паштетом, безглютенова запіканка з білим шоколадом, "дант бейбі", панкейк зі смаженим виноградом, лабне та ожиновим джемом.

В основному меню твіст на салат "нізуаз" (тут його готують з сомом), крокети, шніцель та великий смеш-чізбургер.

Також тут готують класичні кавові напої та альтернативу, какао, матча, чай.

Ціни: бульйон з паштетом – 180 гривень, крокети з сома та креветки – 240 гривень, шніцель з салатом – 290 гривень, какао – 60 гривень, капучино – 65 гривень, фільтр кава – 60 гривень.

Адреса: Михайла Максимовича, 32А

Режим роботи: понеділок – субота: 8:00 – 21:00, неділя: 9:00 – 20:30

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