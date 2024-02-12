"Твоє кафе на районі": Нове місце на Теремках

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Марія Банько
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У ЖК Liko-Grad на Теремках розпочало роботу нове міське кафе від команди "Спільнота кави". Заклад називається "Твоє кафе на районі" і пропонує сніданки, основне меню, каву і не тільки.

Сніданки подають з 9:00 до 13:00. Серед цікавих пропозицій: чашка фо, який подають з тостом та паштетом, безглютенова запіканка з білим шоколадом, "дант бейбі", панкейк зі смаженим виноградом, лабне та ожиновим джемом.

В основному меню твіст на салат "нізуаз" (тут його готують з сомом), крокети, шніцель та великий смеш-чізбургер.

Також тут готують класичні кавові напої та альтернативу, какао, матча, чай.

Ціни: бульйон з паштетом – 180 гривень, крокети з сома та креветки – 240 гривень, шніцель з салатом – 290 гривень, какао – 60 гривень, капучино – 65 гривень, фільтр кава – 60 гривень.
Адреса: Михайла Максимовича, 32А
Режим роботи: понеділок – субота: 8:00 – 21:00, неділя: 9:00 – 20:30
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Раніше ми писали, що на лівому березі Києва відкриють другу книгарню-кавʼярню Readeat.

Чи цікаво вам дізнатися про нове місце на Теремках?
Опубліковано: 12 лютого 2024
Теремки Кафе
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