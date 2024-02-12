У Запоріжжі відновлюють пам'ятку архітектури, в яку влучила російська ракета

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Валерія Гуржий
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У Запоріжжі налагодили виробництво плитки Мелія, яка вироблялася близько 70 років тому і якою облицьовані будинки по проспекту Соборному, зокрема, будинок, який нині відновлюється після ракетного влучання.

Про це повідомляє Укрінформ.

Йдеться про будинок по проспекту Соборному, 151, який є пам'яткою архітектури місцевого значення. Він частково зруйнований через влучання ракети в жовтні 2022 року. Одним з головних завдань є збереження фасаду, який є історичною спадщиною. Фасад оздоблено шамотною плиткою Мелія.

За словами директора виробництва плитки Володимира Заставського, плитка виробляється згідно з державними стандартами і вона точно така, як автентична. Також він зазначив, що шамот має пористу структуру і вбирає в себе пил, викиди та різні забруднення, тому плитка, якою було облицьовано будинки під час їхнього будівництва, має інший колір.

"Пару сезонів і нова плитка буде такого самого кольору. Проспект у 50-60-х роках був такого самого пісочного кольору, як нині нова плитка", - додав виробник.

Зараз на будинку триває процес монтування плитки.

Фото: Укрінформ, 1news.zp.ua

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Опубліковано: 12 лютого 2024
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