Бойлер, гаряча вода та комфорт у будинку

У сучасному світі дуже важко уявити свій будинок без комфортних умов, а тим більше, якщо в будинку немає гарячого водопостачання. І нам важко уявити, що перший бойлер було винайдено близько 2 тисяч років тому. Виготовлялися вони з бронзи, в середині якого знаходилися трубки і жаровня з вугіллям. Сучасні бойлери виглядають інакше

Водонагрівачі та їх різновид

Виробники пропонують нам великий асортимент бойлерів https://vencon.ua/catalog/bojlery від різних виробників та різної форми, давайте розглянемо основні чотири форми

Форма пласка. Найкомпактнішим можна назвати бойлер прямокутної форми, у якого глибина 29см. та з двома баками всередині. Їхній обсяг може бути 25-80 літрів. До їхньої переваги можна віднести установку, вони встановлюються як горизонтально, так і вертикально.

Форма циліндра. Ця форма досить поширена, адже це їхня первісна форма, яка досі користується попитом. Їх об'єм 10-300 літрів і встановлюється вертикально, але вони мають другу лінійку з об'ємом від 10 до 15 л і встановлюються вони горизонтально. Бойлери з таким літражем можна віднести до компактних і встановити потай (у шафі)

Форма прямокутна. Хоча ця модель з'явилася нещодавно, але вже має попит серед покупців. У них сухий водонагрівач та об'єм до 150 літрів. Їх можна встановити у будь-якому зручному місці

Вузька форма. Ці моделі призначені для невеликих приміщень. Їх об'єм 30-80 літрів та стильний дизайн. Вузька форма дозволяє зробити монтаж у ванній чи туалетній кімнатах, кухні.

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Тип нагрівання води

За принципом роботи нагрівання води їх можна розділити на два основні типи

Водонагрівач проточний. Вода в них нагрівається перед самою подачею в кран, тобто нагрівається за рахунок пластин за лічені секунди. Перший плюс цього типу компактність, а другий немає резервуару

Водонагрівач накопичувальний. У цьому типі є резервуар, в якому нагрівання води відбувається за рахунок тенів, що знаходяться усередині. Його головний плюс - це запас гарячої води, друга вода завжди залишається гарячою навіть якщо він відключився.

Купуйте бойлер, виходячи зі своїх потреб і не відкладайте комфорт на завтра.