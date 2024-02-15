В ЮНЕСКО повідомили, скільки культурних об'єктів пошкодила росія та яка сума збитків

За майже два роки повномасштабної війни росія завдала збитків українській культурі у розмірі 3,5 мільярда доларів.

Про це свідчать підрахунки ЮНЕСКО, пише "Українська правда".

Зазначається, що у 2023 році завдані рф пошкодження зросли на 40% у порівнянні з 2022 роком і налічують 341 культурний об’єкт проти 248. Хоча, в ЮНЕСКО визнають, що їхня кількість може бути значно більшою. Пошкодження отримали об’єкти у Києві, Львові та Одесі. Також багато культурних пам’яток зі сходу України та прифронтових зон постраждали внаслідок обстрілів та прямих дій росіян.

Окрім того, за два роки війни сфера культури разом з туризмом втратили близько 19,5 мільярдів доларів. Лише на столицю України припадає 10 мільярдів з цього доходу. Щоб відбудувати усі культурні та історичні об’єкти в Україні після повномасштабного вторгнення, знадобиться близько 10 років та 9 мільярдів доларів.

Відомо, що ЮНЕСКО за два роки залучила близько 66 мільйонів доларів для того, щоб підтримувати сферу культури, освіти та журналістики в Україні.

Фото: libkos