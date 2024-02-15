На Подолі відкрився середземноморський ресторан Novella від переможця шоу “Мастер Шеф”

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Ірина Маймур
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Біля Житнього ринку запрацював ресторан Novella. Бренд-шефом закладу став переможець тв-шоу “Мастер Шеф” Вадим Бжезінський.

У меню Novella – страви середземноморської кухні, зокрема восьминіг з кремом із батату, паста з креветками та мідіями, піца з в’яленою качкою та карамелізованою грушею і лосось “Веллінгтон”.

До страв пропонують авторські коктейлі (Victoria, Favoritalina, French Kiss, Queen Victoria, No Tai Mai Tai), вино, ігристе, пиво та міцні напої. Серед безалкогольних напоїв є чай, кава, фреші та коктейлі.

Сніданки в закладі подають протягом всього дня з понеділка по четвер. У п'ятницю та вихідні – до 12:00.

Ціни: запечений баклажан з креветками – 399 грн, салат з телятиною та соусом тоннато – 385 грн, тендерлойн з кремом з едамаме та м’яти – 385 грн, піца з в’яленою качкою та карамелізованою грушею – 485 грн, коктейль Favoritalina – 260 грн

Адреса: вул. Верхній Вал, 10

Режим роботи: щодня з 10:00 до 22:00

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Фото: Novella

Як вам новий ресторан від переможця "Мастер Шеф"?
Опубліковано: 15 лютого 2024
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