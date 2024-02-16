У радіусі 40 метрів вигоріли всі дерева: які наслідки падіння північнокорейської ракети на Київщині

Після російської масованої атаки зранку 15 лютого в Бучанському районі Київщини утворилася величезна вирва, ймовірно, від падіння збитої північнокорейської балістичної ракети.

Про це повідомив головний редактор порталу Defense Express Олег Катков, пише "Інформатор".

Відомо, що вирва на місці падіння ракети має ширину 10 метрів та глибину 8 метрів, а у радіусі 40 метрів вигоріли всі дерева. За словами Каткова, розмір воронки не є доказом більшої руйнівної сили ракет КНДР порівняно з російськими "Калібрами", адже розмір вирви насамперед залежить від ґрунту.

"Якщо грунт піщаний, то воронка буде більше, ніж у випадку з кам'янистою. Також залежить від механізму вибуху. Якщо бойова частина детонує після заглиблення в ґрунт, то воронка знову-таки буде більше. Є дуже багато змінних факторів – навіть температура ґрунту впливає на це", – сказав експерт.

Застосування північнокорейської ракети також не виключив співер Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі "Радіо Своода".

"Не виключно і застосування північно корейских ракет КN-23, уламки яких уже зафіксовано на території нашої держави", - повідомив Ігнат.

Фото: REUTERS/Thomas Peter