На Теремках запрацювало сімейне кафе “Тадея”

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Наталія Габрух
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Кафе “Тадея” почало роботу в ЖК “Республіка” на Теремках.

Про це пише The Village Україна.

Заклад позиціонують як “місце для душевних розмов, теплих слів, смачної їжі та авторських напоїв, де можна знайти затишок та відпочити від “бетонних джунглів”.

В кафе “Тадея” пропонують сніданки, перші страви, закуски, салати, гарячі страви та десерти.

Також у закладі щодня випікають цільнозерновий хліб на власній заквасці. Меню непостійне та час від часу оновлюватиметься.

Меню бару пропонує класичні та оригінальні коктейлі, у тому числі безалкогольні, а також асортимент кави, чаю, матчі та лимонадів. Доступні також гарячі алкогольні напої, джин, віскі, бурбон і ром.

Ресторан вирізняється відкритою кухнею та панорамними вікнами. Інтер'єр оздоблений стіною з водоспадом та багатством зелені.

Ціни: азійський сніданок “Конжи” з креветками — 250 грн, сирники з вишнею — 250 грн, дерун з грибами — 280 грн, борщ з рулькою — 280 грн, тост із сардиною — 180 грн, салат із фенхелем — 260 грн, бургер — 380 грн, шоколадний чизкейк — 160 грн, коктейль Frozen Apple — 190 грн, капучино — 65 грн, гарячий шоколад — 90 грн

Адреса: бульвар Тадея Рильського, 4

Режим роботи: щодня з 09:00 до 22:00

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Хотіли б відвідати кафе “Тадея”?
Опубліковано: 18 лютого 2024
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