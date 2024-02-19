Скільки років та у якій професії треба працювати, аби придбати квартиру – підрахунок DIM.RIA

Маркетплейс нерухомості DIM.RIA та платформа пошуку роботи robota.uа представили аналітичне дослідження в межах якого проаналізували, скільки часу та у яких сферах потрібно працювати, аби купити квартиру в Україні.

До розгляду брали вартість первинної та вторинної нерухомості та середню заробітну плату.

Первинний ринок

Станом на січень 2024 року найбільша середня заробітна плата фіксується у Києві – 23 600 грн. Відповідно, середня вартість однокімнатної квартири 3 299 336 грн. Згідно з вказаними даними, вартість житла складає 140 повних заробітних плат фахівця, які конвертуються у 12 років. У Львові період купівлі однокімнатного житла, орієнтуючись на середню заробітну плату, складає 11 років, а у Дніпрі – 10 років.

Дослідження співвідношення середніх доходів та вартості житла в областях без врахування обласних центрів показує, що у лідерах серед цін на нерухомість Івано-Франківська, Закарпатська та Черкаська області. Середня ціна однокімнатної квартири в Івано-Франківській області складає 1 839 190 грн, а заробітна плата – 17 848 грн. Відповідно для купівлі квартири потрібно 103 повних заробітні плати, що складє 9 років. У Закарпатській та Черкаській областях потрібно 8 років для купівлі житла у новобудові. Найкоротший період для купівлі зафіксовано у Чернігівській області – 5 років.

Вторинний ринок

Згідно з даними DIM.RIA та robota.ua, Київ, Львів та Ужгород мають найбільшу середню ціну за однокімнатну квартиру. У столиці необхідно 11 років накопичення середньої місячної заробітної плати для купівлі квартири вартістю 3 070 637 грн. У Львові для цього необхідно 10 років, у Вінниці та Ужгороді – 9 років.

Серед лідерів за тривалістю накопичення коштів на купівлю однокімнатної квартири на вторинному ринку відповідно до середньої заробітної плати є також Івано-Франківська, Закарпатська та Черкаська області. У Івано-Франківській області ціна житла складає 2 337 188 грн, а середній дохід – 17 848 грн. Період заощадження складає 11 років. У Кіровоградській області у найкоротші терміни можна придбати квартиру на вторинному ринку – 2 роки.

Найпопулярніші професії та порівняння їх доходу до вартості квартири

У межах дослідження сформовано список професій із найбільшою кількістю вакансій у Києві, Львові та Дніпрі. Продавець-консультант у столиці накопичить на квартиру на вторинному ринку за 16 років, а на первинному – за 18 років. У Львові такому фахівцю необхідно 15 років для купівлі житла. Водію у Львові із середньою заробітною платою 26 500 грн потрібно 8 років. А такому ж спеціалісту у Дніпрі необхідно 5 років, щоб придбати житло на вторинному ринку і 7 років – на первинному ринку.

Які професії вибирати, щоб швидко купити квартиру

Аналітичні центри зібрали інформацію про вакансії із найбільшими заробітними платами у трьох найбільших містах України. Технічному лідеру команди із доходом 78 880 грн у Києві потрібно накопичувати близько 4-х років на квартиру у новобудові та 3 роки – на квартиру на вторинному ринку. У Львові середня заробітна плата цього фахівця складає 73 753 грн, що конвертується у 2 роки купівлі житла на вторинному ринку і 4 роки – на первинному. Серед переліку професій нетехнічною є вакансія Chief Marketing Officer (СМО), дохід якої прирівнюється до 4 років для купівлі квартири у Києві та Львові. За даними дослідження DIM.RIA та robota.ua, найбільшу середню заробітну плату у Києві, Дніпрі та Львові має Java

developer.