10 українських подкастів: про війну, відбудову, книги і ментальне здоров’я

Подкасти як нове медіа невпинно розвиваються і стають усе більш популярними в Україні. Зібрали найцікавіші із них про ментальне здоровʼя, повоєнну відбудову, кіно та книги як способи пережити трагічні події, стосунки з грошима, освіту та інші актуальні теми.

Віра в кіно

У цьому подкасті від радіо "Промінь" ведуча Віра Сивачук шукає кіно, яке дає сили пережити війну і зберегти здоровий глузд. Зокрема — один зі свіжих випусків присвятили драмі "Інший Франко", яка розповідає про життя пластуна й одного із фундаторів української військової авіації Петра Франка.

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Книгосховище

У важкі часи ми нерідко знаходимо опору в книжках. Чи є місце читанню під час великої війни, які книги стають значущими в такі періоди та як змінюється нині українська література — на ці питання шукають відповіді в подкасті від Суспільного.

Його ведучою стала Олена Гусейнова, яка до цього вела однойменну програму про літературу на "Радіо Культура". До розмови про книжкове доєднуються знамениті письменники, критики, літературознавці, видавці та інші гості.

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Rebuilding

Цей подкаст від "Суспільного мовлення" присвячений відбудові зруйнованого росіянами. Свої думки про те, як має виглядати післявоєнна Україна, тут висловлюють архітектори, посадовці й волонтери, які вже працюють над відбудовою.

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Як ми вижили

Другий сезон подкасту Суспільного "Як ми вижили" розповідає про травматичну історію України в ХХ столітті — Другу світову війну, радянське та нацистське масове насильство й села, знищені під час каральних операцій.

Автори проєкту — члени громадської організації "Після тиші", яку створили на початку 2021 року. Вони розшукали тих, хто пам’ятає криваві події ХХ століття та погодилися поділитися своїми спогадами. Деякі з них прозвучали на велику авдиторію вперше.

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Ну, мам!

"Ну, мам!" — це подкаст доньки Дани та її мами Алли, де вони дискутують на важливі соціальні, політичні та культурні теми, говорять про відносини й різницю поколінь, а а також діляться своїм досвідом.

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Менталочка

У цьому подкасті експертка з питань гендерної рівності Яна Пекун та кризовий психолог Олексій Удовенко обговорюють переживання молоді в час війни. Зокрема у свіжому випуску йдеться про те, як порозумітись людям із різним досвідом проживання війни.

Проєкт створив МолоДвіжЦентр у співпраці з UNFPA, Фондом ООН у галузі народонаселення в Україні.

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Музиканти і війна

"Музиканти і війна" — це радіодокументальний проєкт від Радіо Культура про життя, творчість та боротьбу із ворогом українських музикантів.

Героями подкасту стал скрипаль Мойсей Бондаренко, оперна прима Людмила Монастирська, диригент Віктор Гуцал, лідер гурту ТНМК Олег Фагот Михайлюта, лідер рок-гурту "Тінь Сонця" Сергій Василюк, фронтмен гурту "Кораллі" Михайло Адамчук та інші артисти.

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Дофамін для освіти

"Дофамін для освіти" — це подкаст ГО "Смарт освіта" для батьків, вчителів та всіх, кому цікава тема освіти. У проєкті розповідають про тренди та зміни в освіті, а також діляться порадами, як допомогти дітям зрозуміти свої цілі, як їх досягати та як знайти мотивацію для навчання.

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Про гроші з Любомиром Остапівим

У цьому подкасті фінансист і автор книг із фінансової грамотності Любомир Остапів розповідають, як планувати свої витрати під час війни, коли треба економити та що потрібно, аби почати власну справу. Порадм про гроші дає фінансист і автор книг із фінансової грамотності Любомир Остапів.

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Ніжний інгліш

Подкаст "Ніжний інгліш" розповідає про те, як вибудувати здорові стосунки з англійською мовою. У ньому ведуча Хельґі Палко, яка нині живе в США, ділиться порадами, як перестати боятися англійської та що потрібно, аби сказати перші слова іноземцю.

Подкаст виходить за підтримки Спільноти The Ukrainians.

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