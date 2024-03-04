Прага передала 5 автобусів для Бучі та Миколаєва

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Валерія Гуржий
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Прага передала Бучі та Миколаєву п’ять списаних автобусів SOR. Вони є повністю справними.

Про це повідомляє компанія DPP.

Три автобуси призначені для миколаївського транспортного підприємства "Миколаївпастранс", та два мікроавтобуси – муніципального перевізника у Бучі.

Відомо, що з початку повномасштабного вторгнення компанія передала Україні 31 транспортний засіб.

Фото: DPP – Вацлав Голич

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Опубліковано: 04 березня 2024
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