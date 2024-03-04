Прага передала 5 автобусів для Бучі та Миколаєва
Прага передала Бучі та Миколаєву п’ять списаних автобусів SOR. Вони є повністю справними.
Про це повідомляє компанія DPP.
Три автобуси призначені для миколаївського транспортного підприємства "Миколаївпастранс", та два мікроавтобуси – муніципального перевізника у Бучі.
Відомо, що з початку повномасштабного вторгнення компанія передала Україні 31 транспортний засіб.
Фото: DPP – Вацлав Голич
Подобаються передані автобуси?
Увійдіть, щоб залишити реакцію та отримати знижку на покупки в «Сільпо»!
Опубліковано: 04 березня 2024