У Львові реставрують старі ліхтарі на проспекті Свободи
У Львові реставрують ліхтарі на проспекті Свободи, які попри свій досить модерністичний вигляд, виготовлені в останнє десятиліття минулого століття.
Про це повідомляє NE:Urban.
У ході реставрації були замінені кольорові скельця плафонів та встановлено світлодіодне освітлення. Таке рішення додало акцентності ліхтарям в темний період і створило ефект "кришталевої люстри".
Фото: NE:Urban
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Опубліковано: 08 березня 2024