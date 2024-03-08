У Львові реставрують старі ліхтарі на проспекті Свободи

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Валерія Гуржий
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У Львові реставрують ліхтарі на проспекті Свободи, які попри свій досить модерністичний вигляд, виготовлені в останнє десятиліття минулого століття.

Про це повідомляє NE:Urban.

У ході реставрації були замінені кольорові скельця плафонів та встановлено світлодіодне освітлення. Таке рішення додало акцентності ліхтарям в темний період і створило ефект "кришталевої люстри".

Фото: NE:Urban

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Опубліковано: 08 березня 2024
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