На "Мінській" відкрився 11-й заклад мережі Konteyner
На Оболоні біля "Мінської" відкрився одинадцятий заклад мережі Konteyner.
Бар розташований в окремій будівлі. У меню закладу є різні види пива, сидр та закуски до них - снеки, горішки та сушену рибку.
З меню: сир "Чеддер" з халапеньо – 110 гривень, цибулеві кільця – 70 гривень, курячі Lolipops – 65 гривень, "карівурст" – 175 гривень.
Графік роботи: 14:00–22:00
Де: вулиця Івасюка, 24-Б
Фото: Konteyner
Опубліковано: 11 березня 2024
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