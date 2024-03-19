Кияни зібрали на пікап для ППО, здавши російськомовні книжки на макулатуру
У січні видавництво Vivat спільно з благодійним фондом “Гуркіт” оголосили про збір на пікап для ППО, який проходить під гаслом “Постав російську книгу у куток”. Кошти вдалося зібрати за декілька місяців.
Про це повідомляє видавництво Vivat.
“Книголюби, ви принесли неймовірну кількість булгакових, тургєнєвих та бродскіх — 60 тонн! Цього вистачило на цілий пікап для ППО. Він вже в Україні, проходить етап діагностики й ремонту перед передачею військовим”, — зазначають у видавництві Vivat.
Акцію вирішили продовжити до 31 березня, щоб зібрати кошти на другу машину.
У видавництві нагадали адреси пунктів прийому макулатури у книгарнях Vivat:
- Київ, вул. Петра Сагайдачного, 8
- Київ, вул. Велика Васильківська, 101
- Львів, Галицька площа, 12
- Харків, вул. Квітки-Основ‘яненка, 2
- Харків, вул. Сумська, 67
- Івано-Франківськ, вул. Труша, 4
- Івано-Франківськ, площа Ринок, 5
За кожні 5 кг макулатури, прийнятої у книгарнях, дарують знижку 30% на весь чек. Знижки не додаються і використати їх можна до 31 березня.
Раніше ми писали, що жителі Луцька здали на макулатуру 600 кг російських книг: з них робитимуть туалетний папір і стаканчики для кави.
Фото: видавництво Vivat