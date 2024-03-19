Кияни зібрали на пікап для ППО, здавши російськомовні книжки на макулатуру

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Наталія Габрух
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У січні видавництво Vivat спільно з благодійним фондом “Гуркіт” оголосили про збір на пікап для ППО, який проходить під гаслом “Постав російську книгу у куток”. Кошти вдалося зібрати за декілька місяців.

Про це повідомляє видавництво Vivat.

“Книголюби, ви принесли неймовірну кількість булгакових, тургєнєвих та бродскіх — 60 тонн! Цього вистачило на цілий пікап для ППО. Він вже в Україні, проходить етап діагностики й ремонту перед передачею військовим”, — зазначають у видавництві Vivat.

Акцію вирішили продовжити до 31 березня, щоб зібрати кошти на другу машину.

У видавництві нагадали адреси пунктів прийому макулатури у книгарнях Vivat:

  • Київ, вул. Петра Сагайдачного, 8
  • Київ, вул. Велика Васильківська, 101
  • Львів, Галицька площа, 12
  • Харків, вул. Квітки-Основ‘яненка, 2
  • Харків, вул. Сумська, 67
  • Івано-Франківськ, вул. Труша, 4
  • Івано-Франківськ, площа Ринок, 5

За кожні 5 кг макулатури, прийнятої у книгарнях, дарують знижку 30% на весь чек. Знижки не додаються і використати їх можна до 31 березня.

Раніше ми писали, що жителі Луцька здали на макулатуру 600 кг російських книг: з них робитимуть туалетний папір і стаканчики для кави.

Фото: видавництво Vivat

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Опубліковано: 19 березня 2024
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